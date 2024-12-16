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Смертельная лихорадка уже в Поволжье: лекарства от нее не существует

В регионах Российской Федерации зафиксирован ро...

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В регионах Российской Федерации зафиксирован рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), вызвавший обеспокоенность у медиков и жителей региона.

За последнюю неделю ноября выявлено пять новых случаев заражения, о чем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. География инфицирования охватывает Республику Марий Эл. Что представляет собой это заболевание и как снизить риск заражения?

Как произошло заражение?

Анализ случаев показал, что инфицирование людей произошло в разных условиях.

  • В домашних условиях. Большинство пациентов заразились, контактируя с поверхностями или продуктами, загрязненными выделениями грызунов.
  • На работе. Один случай зафиксирован на рабочем месте, где грызуны могли иметь доступ к помещениям.
  • В природной среде. Еще один человек заболел после пребывания в лесу, что подтверждает высокий риск заражения при контакте с природной фауной.

Что такое ГЛПС и почему это опасно?

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это инфекционное заболевание, передающееся человеку через контакт с инфицированными выделениями мышевидных грызунов или вдыхание зараженной пыли.

Среди симптомов болезни:

  • резкое повышение температуры;
  • сильная слабость и утомляемость;
  • мышечные и абдоминальные боли;
  • признаки интоксикации и нарушения работы почек.

Если болезнь не диагностировать своевременно, она может привести к тяжелым осложнениям, включая острую почечную недостаточность.

Как минимизировать риск заражения?

Медики подчеркивают, что профилактика играет ключевую роль в защите от вируса. Следуйте следующим рекомендациям:

Предотвращение проникновения грызунов:

  • Закрывайте щели, трещины и вентиляционные отверстия, через которые грызуны могут проникнуть в помещение.
  • Храните продукты питания в герметично закрытых контейнерах.
  • Убирайте крошки и остатки пищи, чтобы не привлекать мышей.

Соблюдение санитарных норм:

  • Проводите регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
  • При уборке в пыльных помещениях используйте маску или респиратор, чтобы избежать вдыхания частиц пыли.
  • Очищайте подвалы и хозяйственные помещения, где возможны следы пребывания грызунов.

Меры предосторожности на природе:

  • При посещении леса избегайте мест, где могут обитать грызуны.
  • Используйте закрытую обувь и одежду, защищающую от контакта с загрязненными поверхностями.
  • Не употребляйте воду или пищу, которые могли быть загрязнены выделениями животных.

Кому угрожает ГЛПС?

Наибольший риск заражения имеют:

  • жители частных домов и сельских районов;
  • люди, чья работа связана с частыми контактами с природной средой, например, лесники, аграрии, строители;
  • туристы и дачники, посещающие лесные массивы.

Однако и жители многоквартирных домов не застрахованы от риска, особенно если в подвалах или подъездах обитают грызуны.

Что делать при первых признаках заболевания?

Если вы почувствовали недомогание, сопровождающееся лихорадкой, мышечными болями или другими тревожными симптомами, немедленно обратитесь к врачу. Самолечение в данном случае может быть крайне опасным.

Увеличение случаев геморрагической лихорадки в Марий Эл подчеркивает важность соблюдения профилактических мер. Регулярная уборка, санитарная обработка и внимательное отношение к своему окружению помогут защититься от опасного вируса. Помните: здоровье вашего дома — это ваша первая линия обороны от болезни.

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