Смертельная лихорадка уже в Поволжье: лекарства от нее не существует

В регионах Российской Федерации зафиксирован рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), вызвавший обеспокоенность у медиков и жителей региона.

За последнюю неделю ноября выявлено пять новых случаев заражения, о чем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. География инфицирования охватывает Республику Марий Эл. Что представляет собой это заболевание и как снизить риск заражения?

Как произошло заражение?

Анализ случаев показал, что инфицирование людей произошло в разных условиях.

В домашних условиях. Большинство пациентов заразились, контактируя с поверхностями или продуктами, загрязненными выделениями грызунов.

На работе. Один случай зафиксирован на рабочем месте, где грызуны могли иметь доступ к помещениям.

В природной среде. Еще один человек заболел после пребывания в лесу, что подтверждает высокий риск заражения при контакте с природной фауной.

Что такое ГЛПС и почему это опасно?

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это инфекционное заболевание, передающееся человеку через контакт с инфицированными выделениями мышевидных грызунов или вдыхание зараженной пыли.

Среди симптомов болезни:

резкое повышение температуры;

сильная слабость и утомляемость;

мышечные и абдоминальные боли;

признаки интоксикации и нарушения работы почек.

Если болезнь не диагностировать своевременно, она может привести к тяжелым осложнениям, включая острую почечную недостаточность.

Как минимизировать риск заражения?

Медики подчеркивают, что профилактика играет ключевую роль в защите от вируса. Следуйте следующим рекомендациям:

Предотвращение проникновения грызунов:

Закрывайте щели, трещины и вентиляционные отверстия, через которые грызуны могут проникнуть в помещение.

Храните продукты питания в герметично закрытых контейнерах.

Убирайте крошки и остатки пищи, чтобы не привлекать мышей.

Соблюдение санитарных норм:

Проводите регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

При уборке в пыльных помещениях используйте маску или респиратор, чтобы избежать вдыхания частиц пыли.

Очищайте подвалы и хозяйственные помещения, где возможны следы пребывания грызунов.

Меры предосторожности на природе:

При посещении леса избегайте мест, где могут обитать грызуны.

Используйте закрытую обувь и одежду, защищающую от контакта с загрязненными поверхностями.

Не употребляйте воду или пищу, которые могли быть загрязнены выделениями животных.

Кому угрожает ГЛПС?

Наибольший риск заражения имеют:

жители частных домов и сельских районов;

люди, чья работа связана с частыми контактами с природной средой, например, лесники, аграрии, строители;

туристы и дачники, посещающие лесные массивы.

Однако и жители многоквартирных домов не застрахованы от риска, особенно если в подвалах или подъездах обитают грызуны.

Что делать при первых признаках заболевания?

Если вы почувствовали недомогание, сопровождающееся лихорадкой, мышечными болями или другими тревожными симптомами, немедленно обратитесь к врачу. Самолечение в данном случае может быть крайне опасным.

Увеличение случаев геморрагической лихорадки в Марий Эл подчеркивает важность соблюдения профилактических мер. Регулярная уборка, санитарная обработка и внимательное отношение к своему окружению помогут защититься от опасного вируса. Помните: здоровье вашего дома — это ваша первая линия обороны от болезни.

