Смертельная лихорадка уже в Поволжье: лекарства от нее не существует
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В регионах Российской Федерации зафиксирован рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), вызвавший обеспокоенность у медиков и жителей региона.
За последнюю неделю ноября выявлено пять новых случаев заражения, о чем сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. География инфицирования охватывает Республику Марий Эл. Что представляет собой это заболевание и как снизить риск заражения?
Как произошло заражение?
Анализ случаев показал, что инфицирование людей произошло в разных условиях.
- В домашних условиях. Большинство пациентов заразились, контактируя с поверхностями или продуктами, загрязненными выделениями грызунов.
- На работе. Один случай зафиксирован на рабочем месте, где грызуны могли иметь доступ к помещениям.
- В природной среде. Еще один человек заболел после пребывания в лесу, что подтверждает высокий риск заражения при контакте с природной фауной.
Что такое ГЛПС и почему это опасно?
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это инфекционное заболевание, передающееся человеку через контакт с инфицированными выделениями мышевидных грызунов или вдыхание зараженной пыли.
Среди симптомов болезни:
- резкое повышение температуры;
- сильная слабость и утомляемость;
- мышечные и абдоминальные боли;
- признаки интоксикации и нарушения работы почек.
Если болезнь не диагностировать своевременно, она может привести к тяжелым осложнениям, включая острую почечную недостаточность.
Как минимизировать риск заражения?
Медики подчеркивают, что профилактика играет ключевую роль в защите от вируса. Следуйте следующим рекомендациям:
Предотвращение проникновения грызунов:
- Закрывайте щели, трещины и вентиляционные отверстия, через которые грызуны могут проникнуть в помещение.
- Храните продукты питания в герметично закрытых контейнерах.
- Убирайте крошки и остатки пищи, чтобы не привлекать мышей.
Соблюдение санитарных норм:
- Проводите регулярную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.
- При уборке в пыльных помещениях используйте маску или респиратор, чтобы избежать вдыхания частиц пыли.
- Очищайте подвалы и хозяйственные помещения, где возможны следы пребывания грызунов.
Меры предосторожности на природе:
- При посещении леса избегайте мест, где могут обитать грызуны.
- Используйте закрытую обувь и одежду, защищающую от контакта с загрязненными поверхностями.
- Не употребляйте воду или пищу, которые могли быть загрязнены выделениями животных.
Кому угрожает ГЛПС?
Наибольший риск заражения имеют:
- жители частных домов и сельских районов;
- люди, чья работа связана с частыми контактами с природной средой, например, лесники, аграрии, строители;
- туристы и дачники, посещающие лесные массивы.
Однако и жители многоквартирных домов не застрахованы от риска, особенно если в подвалах или подъездах обитают грызуны.
Что делать при первых признаках заболевания?
Если вы почувствовали недомогание, сопровождающееся лихорадкой, мышечными болями или другими тревожными симптомами, немедленно обратитесь к врачу. Самолечение в данном случае может быть крайне опасным.
Увеличение случаев геморрагической лихорадки в Марий Эл подчеркивает важность соблюдения профилактических мер. Регулярная уборка, санитарная обработка и внимательное отношение к своему окружению помогут защититься от опасного вируса. Помните: здоровье вашего дома — это ваша первая линия обороны от болезни.
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