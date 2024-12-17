Смертельная лихорадка нагрянула уже в Поволжье: от нее нет лекарства
PROKAZAN
В Марий Эл наблюдается рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. На данный момент известно о пяти новых инфицирований. Власти усиливают профилактические меры.
По информации Роспотребнадзора Марий Эл, за последнюю неделю ноября зафиксировано пять новых случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это острое вирусное заболевание, которое передается человеку от мышевидных грызунов.
Обстоятельства заражения и распространения болезни
Инфекция была выявлена у жителей различных районов республики:
- Три человека заразились в домашних условиях;
- Один случай произошел на рабочем месте;
- Еще один зараженный контактировал с вирусом во время пребывания в лесной зоне.
Опасность ГЛПС и ее последствия
Геморрагическая лихорадка может вызвать тяжелые осложнения, включая почечную недостаточность и геморрагические явления. Вирус активно распространяется от грызунов, особенно в условиях их повышенной активности в холодное время года.
Меры профилактики и рекомендации от здравоохранения
Чтобы предотвратить распространение вируса, необходимо строго соблюдать следующие предостережения:
- Изолировать доступ грызунов в жилые и рабочие помещения, устраняя возможные входы.
- Вести постоянную борьбу с грызунами, используя репелленты и ловушки.
- Проводить тщательную уборку помещений с дезинфекцией.
- Использовать средства индивидуальной защиты при контакте с пылью и на природе, особенно в лесу.
- Регулярно проветривать помещения и поддерживать чистоту.
Действия и заявления властей
Власти республики и здравоохранительные органы активизировали профилактические меры, направленные на снижение риска инфекции среди населения. Также проводится просвещение граждан о мерах безопасности и первых признаках болезни, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу.
Ситуация с ГЛПС в Марий Эл требует повышенного внимания и ответственного отношения к рекомендациям медицинских специалистов. Соблюдение простых, но эффективных мер предосторожности может значительно снизить риск заражения и предотвратить распространение заболевания.
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