Смертельная лихорадка нагрянула уже в Поволжье: от нее нет лекарства

В Марий Эл наблюдается рост случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. На данный момент известно о пяти новых инфицирований. Власти усиливают профилактические меры.

По информации Роспотребнадзора Марий Эл, за последнюю неделю ноября зафиксировано пять новых случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это острое вирусное заболевание, которое передается человеку от мышевидных грызунов.

Обстоятельства заражения и распространения болезни

Инфекция была выявлена у жителей различных районов республики:

Три человека заразились в домашних условиях;

Один случай произошел на рабочем месте;

Еще один зараженный контактировал с вирусом во время пребывания в лесной зоне.

Опасность ГЛПС и ее последствия

Геморрагическая лихорадка может вызвать тяжелые осложнения, включая почечную недостаточность и геморрагические явления. Вирус активно распространяется от грызунов, особенно в условиях их повышенной активности в холодное время года.

Меры профилактики и рекомендации от здравоохранения

Чтобы предотвратить распространение вируса, необходимо строго соблюдать следующие предостережения:

Изолировать доступ грызунов в жилые и рабочие помещения, устраняя возможные входы.

Вести постоянную борьбу с грызунами, используя репелленты и ловушки.

Проводить тщательную уборку помещений с дезинфекцией.

Использовать средства индивидуальной защиты при контакте с пылью и на природе, особенно в лесу.

Регулярно проветривать помещения и поддерживать чистоту.

Действия и заявления властей

Власти республики и здравоохранительные органы активизировали профилактические меры, направленные на снижение риска инфекции среди населения. Также проводится просвещение граждан о мерах безопасности и первых признаках болезни, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу.

Ситуация с ГЛПС в Марий Эл требует повышенного внимания и ответственного отношения к рекомендациям медицинских специалистов. Соблюдение простых, но эффективных мер предосторожности может значительно снизить риск заражения и предотвратить распространение заболевания.

