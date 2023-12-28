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Смело покупайте лотерейные билеты: Павел Глоба назвал знак, у которого в 2024 году откроется коридор удачи

Смело покупайте лотерейные билеты: Павел Глоба назвал знак, у которого в 2024 году откроется коридор удачи

tvcenter.ru

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Знаменитый и популярный у россиян астролог Павел Глоба рассказал, что в 2024 году представителей всего одного зодиакального созвездия ожидает колоссальная удача: они будут любимчиками Вселенной и сорвут большой куш, пишет progorod43.

Невероятное везение ожидает в нового 2024 году родившихся под созданием близнецов. Согласно гороскопу, у данного знака зодиака начинается период процветания и благополучия, которые касаются как личной жизни, так и финансового положения. Труды близнецов будут щедро вознаграждаться весь год, и вместе с тем внезапно появится новый источник дохода.

Астролог настоятельно рекомендует представителям воздушной стихии слушать свою интуицию и сердце во всех делах и меньше обращать внимание на мнение других людей, чтобы не упустить шансы улучшить свою жизнь.

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