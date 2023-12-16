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· Алина Алмакаева

Смело покупайте лотерейные билеты: Глоба назвала три знака зодиака, которым точно повезет

Смело покупайте лотерейные билеты: Глоба назвала три знака зодиака, которым точно повезет

Фото из Телеграм-канала астролога

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Известная российская и советская астрологиня Тамара Глоба в своем прогнозе на декабрь 2023 года выделила три знака зодиака, которые станут главными удачниками месяца.

Во-первых, Близнецы. Они безоговорочно лидируют среди счастливчиков декабря. Близнецы сумеют достичь всех своих целей и закончить начатые дела до конца года. Их заветные мечты осуществятся, а личная жизнь наполнится счастьем. Представители этого знака могут обрести свою вторую половинку, а некоторым из них даже удастся значительно обогатиться.

Во-вторых, Рак. Оставшийся декабрь будет для них невероятно успешным. Финансы будут литься рекой, а Фортуна не покинет их ни на день. Раки могут смело закупаться лотерейными билетами, потому что у них наступит настоящий денежный бум. На работе они также могут рассчитывать на повышение зарплаты или крупную премию.

И, наконец, Скорпион. Фортуна не всегда выбирает свои жертвы наугад, а в этот раз самые удачливые представители знака Скорпиона окажутся в топе везунчиков декабря. Они тщательно проделали все нужные шаги в начале месяца, чтобы сорвать большой успех. Вскоре они смогут насладиться благами своего труда, приложив максимум усилий для достижения цели, а звезды будут непременно помогать им на этом пути.

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