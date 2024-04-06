Смело берите, внутри настоящие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Специалисты из Росконтроля представили покупателям список рекомендуемых брендов сливочного масла, которые соответствуют высоким стандартам качества. В список вошли четыре бренда, признанные экспертами центра.

Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов среди россиян, даже в период поста. Однако необходимо выбирать только качественное масло, чтобы получить от него пользу. Многие покупатели опасаются попасть на подделку из пальмового масла или говяжьего жира.

Росконтроль подтверждает наличие подделок сливочного масла, но выявил несколько качественных образцов. В результате экспертизы были выбраны четыре лучших бренда сливочного масла, содержащих только чистые сливки.

На первом месте оказалось масло "Экомилк" с жирностью 82,5 процента. Производитель улучшил качество продукта, и теперь "Экомилк" считается одним из лучших вариантов на рынке.

Также рекомендуется покупать сливочное масло брендов "Брест-Литовск", "Вкуснотеево" и "Из Вологды" только в проверенных магазинах, чтобы быть уверенным в его качестве.