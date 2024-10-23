Смело берите 4 пачки – внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

В условиях растущего спроса на сливочное масло среди российских потребителей встаёт вопрос о его качестве и подлинности. Многие из нас сталкиваются с проблемой выбора действительно натурального продукта, ведь на полках магазинов не редкость фальсификаты, содержащие растительные или животные жиры вместо чистых сливок.

Чтобы помочь потребителям сделать осознанный выбор, Росконтроль провёл исследование марок сливочного масла на рынке.

Основные проблемы и опасения потребителей

Одной из основных тревог является фальсификация масла, когда в продукцию добавляют ненатуральные жиры, что снижает её питательную ценность и может вызывать аллергические реакции. Другая проблема — возможное наличие в масле вредных микроорганизмов, которые могут угрожать здоровью.

Результаты исследования Росконтроля

В ходе исследования были проверены множество марок сливочного масла с различным процентным содержанием жира. Особое внимание уделялось проверке состава продукта, его свежести и соответствию заявленным нормам качества. Эксперты Росконтроля идентифицировали несколько марок, которые соответствуют всем стандартам и могут рекомендоваться для покупки.

Лучшие марки сливочного масла по версии Росконтроля

В категории масла с жирностью 82,5%, которое является наиболее популярным среди потребителей, лучшими признаны:

«Вкуснотеево» — отличается исключительно натуральным составом и высоким качеством.

Valuiki «Традиционное» — производит стабильно качественное масло без добавления посторонних жиров.

«Экомилк» — заслуживает доверия благодаря чистому сливочному вкусу и отсутствию консервантов.

«Белорусское» — надёжный импортный продукт, известный своей природной чистотой и отличными вкусовыми характеристиками.

«Традиционное» — зарекомендовало себя как высококачественное масло, полюбившееся многим за сбалансированный вкус и натуральность.

Зачем выбирать натуральное сливочное масло?

Выбор натурального сливочного масла не только улучшит вкус ваших блюд, но и обеспечит организм полезными жирорастворимыми витаминами и жирными кислотами, необходимыми для поддержания здоровья кожи, волос и общего благополучия.

Покупая сливочное масло, следует внимательно изучать его состав и выбирать продукцию проверенных производителей. Росконтроль рекомендует придерживаться марок, которые прошли независимую проверку и получили высокие оценки за качество и безопасность продукта.

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