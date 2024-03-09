Служить надо два года: генерал-лейтенант Гурулев высказался, как найти новых солдат в РФ
Коммерсантъ
Российский депутат госдумы и высокопоставленный командующий Андрей Гурулев выразил свою позицию относительно продления срока срочной службы в армии. По его убеждению, данное изменение необходимо внести.
Военачальник заявил, что однолетний срок службы в армии недостаточен для достаточной подготовки солдат. Гурулев также назвал еще одну причину для увеличения срока службы - необходимость большего числа призывников, так как российские пограничные войска в настоящее время демонстрируют свою "неэффективность". По мнению депутата, оптимальным решением для создания сильной современной системы пограничной службы будет переход на двухлетний срок службы.
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