Новости России
· Артем Акчурин

Служить надо два года: генерал-лейтенант Гурулев высказался, как найти новых солдат в РФ

Служить надо два года: генерал-лейтенант Гурулев высказался, как найти новых солдат в РФ

Коммерсантъ

Подписаться в Telegram

Российский депутат госдумы и высокопоставленный командующий Андрей Гурулев выразил свою позицию относительно продления срока срочной службы в армии. По его убеждению, данное изменение необходимо внести.

В своем Telegram-канале Андрей Гурулев пояснил, что в Российской Федерации существуют проблемы, связанные с численностью призывников и качеством подготовки мобилизационных ресурсов страны. Он предположил, что эти сложности могут быть преодолены путем увеличения призывного контингента. Однако наиболее эффективным решением, по мнению депутата, будет продление срока срочной службы до двух лет.

Военачальник заявил, что однолетний срок службы в армии недостаточен для достаточной подготовки солдат. Гурулев также назвал еще одну причину для увеличения срока службы - необходимость большего числа призывников, так как российские пограничные войска в настоящее время демонстрируют свою "неэффективность". По мнению депутата, оптимальным решением для создания сильной современной системы пограничной службы будет переход на двухлетний срок службы.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

сетка противотараканная

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

установка распашных ворот в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе
Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку