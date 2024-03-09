Российский депутат госдумы и высокопоставленный командующий Андрей Гурулев выразил свою позицию относительно продления срока срочной службы в армии. По его убеждению, данное изменение необходимо внести.





В своем Telegram-канале Андрей Гурулев пояснил, что в Российской Федерации существуют проблемы, связанные с численностью призывников и качеством подготовки мобилизационных ресурсов страны. Он предположил, что эти сложности могут быть преодолены путем увеличения призывного контингента. Однако наиболее эффективным решением, по мнению депутата, будет продление срока срочной службы до двух лет.Военачальник заявил, что однолетний срок службы в армии недостаточен для достаточной подготовки солдат. Гурулев также назвал еще одну причину для увеличения срока службы - необходимость большего числа призывников, так как российские пограничные войска в настоящее время демонстрируют свою "неэффективность". По мнению депутата, оптимальным решением для создания сильной современной системы пограничной службы будет переход на двухлетний срок службы.