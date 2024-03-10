Служить будут два года: генерал-лейтенант Гурулев высказался, как найти новых солдат в РФ

Депутат Госдумы России и российский военачальник Андрей Гурулев выразил свое мнение относительно увеличения срока срочной службы в армии. По его убеждению, данную систему необходимо изменить.

В своем Telegram-канале Андрей Гурулев пояснил, что в нынешнее время в Российской Федерации имеется проблема, связанная с нехваткой призывников, а также недостаточным качеством подготовки мобилизационных ресурсов страны. Депутат предположил, что можно решить эти вопросы путем увеличения численности призывного контингента, однако наилучшим решением, по его мнению, будет увеличение срока срочной службы до двух лет.

Согласно заявлению военного руководителя, год службы в армии представляет недостаточное количество времени для полноценной подготовки солдат. Гурулев выдвинул еще одну причину, обуславливающую необходимость увеличения срока службы в армии - потребность в большем количестве срочников, поскольку российские пограничные войска на данный момент демонстрируют свою неэффективность. В результате, оптимальным решением для создания сильной и современной системы пограничной службы будет переход к двухлетнему сроку службы, заявил депутат.