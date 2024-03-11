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Служить будут два года: генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался, как найти новых солдат в РФ

Служить будут два года: генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказался, как найти новых солдат в РФ

2024g.ru

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Генерал-лейтенант Гурулев высказался по важному вопросу об увеличении численности призывного контингента в российской армии.

В своем выступлении он предложил альтернативный подход к решению проблемы, который включает в себя увеличение срока службы до двух лет.

Основываясь на своем опыте и практических наблюдениях, Гурулев указал на необходимость повышения качества подготовки нового военного ресурса. По его мнению, двухлетний срок службы позволит достаточно времени для обучения и формирования военной дисциплины.

Однако, помимо увеличения срока службы, генерал выделил несколько других важных аспектов. Он обратил внимание на состав призывного контингента, отметив, что большинство призывников имеют высшее образование и являются работающими специалистами. По мнению Гурулева, необходимо пересмотреть роль так называемых «псевдоуниверситетов», которые предлагают образование низкого качества и не приносят реальной пользы обществу.

Одним из ключевых аргументов Гурулева является необходимость обеспечения пограничных войск квалифицированными солдатами. Он отметил, что существующая система службы в пограничных войсках показала свою неэффективность, и для успешного решения задач в этой области необходим переход к двухгодичному сроку службы.

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