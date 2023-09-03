Слива завалит плодами в новом году: нужно срезать несколько веток, действуйте в сентябре

Для того, чтобы в будущем году ваша слива порадовала вас изобильным урожаем, необходимо заботиться о ней, обеспечивая ей подкормку и проводя санитарную обрезку. Если вы пренебрегаете хотя бы одним из этих этапов ухода, то больших и сладких плодов вам не дождаться.

Осенняя обрезка лучше всего выполняется в период листопада, который в большинстве регионов нашей страны приходится на сентябрь. Важно удалить все поврежденные и сухие ветви, а также отрезать пораженные болезнями и вредителями побеги.

Проводите процедуру обрезки в сухую, не слишком жаркую погоду. Используйте острый стерильный инструмент при выполнении садовых работ. Важно удалять ветки до здоровых тканей, а места срезов следует обработать специальным составом, который можно приобрести в специализированных магазинах.