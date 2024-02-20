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· Артем Акчурин

Слишком много работала: россиянка не может выйти на пенсию из-за огромного стажа

Слишком много работала: россиянка не может выйти на пенсию из-за огромного стажа

sergpos.msr.mosreg.ru

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Кудряшова начала свой трудовой путь в 12 лет и за свою жизнь успела сменить 24 разные работы, воспитать пятерых детей и усыновить троих, включая одного ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Она также имеет 14 лет опыта работы на севере, службы в армии, опыт работы на опасных производствах и награды государственного уровня.

Несмотря на все свои достижения, Кудряшова столкнулась с проблемами при подаче заявления на пенсию. Программа, в которую вводится информация, выдает ошибку и не формирует заявление, хотя предполагаемые выплаты составляют почти 60 тысяч рублей в месяц. После двух неудачных попыток ручного заполнения заявления и отправки его, приходит отказ из-за ошибок в оформлении.

Сейчас заявление представляет собой 4 коробки с листами А4, но, вероятно, придется сократить его до стандартного объема. Кудряшовой предложили подумать, какие части своей биографии она готова исключить, чтобы начать получать хотя бы минимальную пенсию.

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