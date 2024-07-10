Сладкий перец, от которого все останутся без ума: секретный ингредиент, играющий роль

Сладкий перец в банках — это идеальная закуска на зиму, которая удивит и порадует всех своим изысканным вкусом. Секретным ингредиентом в этом рецепте является мед, который добавляет перцу необыкновенную сладость и делает его вкус глубже и насыщеннее.

Ингредиенты:

Сладкий перец – 2 кг (желательно разноцветный)

Чеснок – 5 зубчиков

Вода – 1 л

Уксус 9% – 150 мл

Сахар – 2 ст. л.

Мед – 3 ст. л.

Соль – 2 ст. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Черный перец горошком – 5 шт.

Растительное масло – 50 мл

Приготовление:

Подготовка перца:

Тщательно вымойте перцы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте перцы на четвертинки или полоски, в зависимости от предпочтений.

Заливка:

В большой кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, мед, соль, добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне 5 минут.

Стерилизация банок:

Тщательно вымойте банки и крышки. Стерилизуйте их любым удобным способом (в духовке или на пару).

Консервирование:

На дно каждой банки положите по одному зубчику чеснока и немного растительного масла.

Тесно уложите подготовленные кусочки перца в банки.

Залейте горячей заливкой так, чтобы она покрывала перцы.

Закрутите банки крышками и поместите их в большую кастрюлю с водой для стерилизации. Вода должна доходить до плеч банок. Стерилизуйте в течение 15 минут с момента закипания воды.

Хранение:

Остудите банки под теплым покрывалом, затем перенесите на хранение в прохладное темное место.

Этот рецепт сделает ваши зимние вечера по-настоящему уютными и теплыми. Сладкий перец, приготовленный таким образом, станет отличным дополнением к многим блюдам или может быть прекрасной самостоятельной закуской.