Сладкий перец, от которого все останутся без ума: секретный ингредиент, играющий роль
pokayadoma.ru
Сладкий перец в банках — это идеальная закуска на зиму, которая удивит и порадует всех своим изысканным вкусом. Секретным ингредиентом в этом рецепте является мед, который добавляет перцу необыкновенную сладость и делает его вкус глубже и насыщеннее.
Ингредиенты:
Сладкий перец – 2 кг (желательно разноцветный)
Чеснок – 5 зубчиков
Вода – 1 л
Уксус 9% – 150 мл
Сахар – 2 ст. л.
Мед – 3 ст. л.
Соль – 2 ст. л.
Лавровый лист – 3 шт.
Черный перец горошком – 5 шт.
Растительное масло – 50 мл
Приготовление:
- Подготовка перца:
Тщательно вымойте перцы, удалите семена и плодоножки. Нарежьте перцы на четвертинки или полоски, в зависимости от предпочтений.
- Заливка:
В большой кастрюле смешайте воду, уксус, сахар, мед, соль, добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на слабом огне 5 минут.
- Стерилизация банок:
Тщательно вымойте банки и крышки. Стерилизуйте их любым удобным способом (в духовке или на пару).
- Консервирование:
На дно каждой банки положите по одному зубчику чеснока и немного растительного масла.
Тесно уложите подготовленные кусочки перца в банки.
Залейте горячей заливкой так, чтобы она покрывала перцы.
Закрутите банки крышками и поместите их в большую кастрюлю с водой для стерилизации. Вода должна доходить до плеч банок. Стерилизуйте в течение 15 минут с момента закипания воды.
- Хранение:
Остудите банки под теплым покрывалом, затем перенесите на хранение в прохладное темное место.
Этот рецепт сделает ваши зимние вечера по-настоящему уютными и теплыми. Сладкий перец, приготовленный таким образом, станет отличным дополнением к многим блюдам или может быть прекрасной самостоятельной закуской.
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