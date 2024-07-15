Сладкий перец, от которого все без ума: секретный ингредиент, играющий важную роль
passerovka.ru
Откройте для себя волшебство маринования с нашим уникальным рецептом сладкого перца с добавлением ванили – неожиданного, но изысканного ингредиента, который полностью трансформирует классическое блюдо.
Этот рецепт не только поразит ваши вкусовые рецепторы, но и станет ярким украшением зимнего стола.
Ингредиенты:
- Сладкий перец (различных цветов для яркости) – 1 кг
- Вода – 1 л
- Столовый уксус (9%) – 100 мл
- Сахар – 2 ст. ложки
- Соль – 2 ст. ложки
- Ванильный стручок – 1 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Чеснок – 5 зубчиков
- Черный перец горошком – 10 шт.
Пошаговый процесс приготовления:
Подготовка перца:
- Тщательно вымойте сладкие перцы, удалите семена и перегородки.
- Нарежьте перцы крупными полосками или оставьте целыми, если предпочитаете.
Приготовление маринада:
- В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, сахар, соль и принесите до кипения.
- Разрежьте ванильный стручок вдоль и добавьте в маринад вместе с лавровым листом, перцем горошком и чесноком.
- Дайте маринаду покипеть на медленном огне 5 минут, чтобы ароматы соединились.
Заливка перцев:
- Распределите подготовленные перцы по стерилизованным банкам.
- Залейте горячий маринад, убедившись, что перцы полностью покрыты.
- Закройте банки стерилизованными крышками.
Консервация:
- Поместите банки в кастрюлю с теплой водой (вода должна доходить до плеч банок).
- Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 15 минут.
- Аккуратно выньте банки и оставьте их остывать в течение 24 часов на кухонном полотенце, не переворачивая.
Советы по подаче и хранению:
Маринованный сладкий перец с ванилью отлично подходит в качестве закуски или дополнения к мясным блюдам. Храните консервацию в прохладном, темном месте; после открытия банки храните в холодильнике.
Этот рецепт маринованного сладкого перца с ванилью не только украсит ваш зимний стол уникальным вкусом, но и добавит теплые нотки в холодные дни. Попробуйте и наслаждайтесь каждым кусочком этой вкусной и ароматной заготовки!
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