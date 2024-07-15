Сладкий перец, от которого все без ума: секретный ингредиент, играющий важную роль

Откройте для себя волшебство маринования с нашим уникальным рецептом сладкого перца с добавлением ванили – неожиданного, но изысканного ингредиента, который полностью трансформирует классическое блюдо.

Этот рецепт не только поразит ваши вкусовые рецепторы, но и станет ярким украшением зимнего стола.

Ингредиенты:

Сладкий перец (различных цветов для яркости) – 1 кг Вода – 1 л Столовый уксус (9%) – 100 мл Сахар – 2 ст. ложки Соль – 2 ст. ложки Ванильный стручок – 1 шт. Лавровый лист – 3 шт. Чеснок – 5 зубчиков Черный перец горошком – 10 шт.

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка перца:

Тщательно вымойте сладкие перцы, удалите семена и перегородки.

Нарежьте перцы крупными полосками или оставьте целыми, если предпочитаете.

Приготовление маринада:

В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, сахар, соль и принесите до кипения.

Разрежьте ванильный стручок вдоль и добавьте в маринад вместе с лавровым листом, перцем горошком и чесноком.

Дайте маринаду покипеть на медленном огне 5 минут, чтобы ароматы соединились.

Заливка перцев:

Распределите подготовленные перцы по стерилизованным банкам.

Залейте горячий маринад, убедившись, что перцы полностью покрыты.

Закройте банки стерилизованными крышками.

Консервация:

Поместите банки в кастрюлю с теплой водой (вода должна доходить до плеч банок).

Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 15 минут.

Аккуратно выньте банки и оставьте их остывать в течение 24 часов на кухонном полотенце, не переворачивая.

Советы по подаче и хранению:

Маринованный сладкий перец с ванилью отлично подходит в качестве закуски или дополнения к мясным блюдам. Храните консервацию в прохладном, темном месте; после открытия банки храните в холодильнике.

Этот рецепт маринованного сладкого перца с ванилью не только украсит ваш зимний стол уникальным вкусом, но и добавит теплые нотки в холодные дни. Попробуйте и наслаждайтесь каждым кусочком этой вкусной и ароматной заготовки!