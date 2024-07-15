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Сладкий перец, от которого все без ума: секретный ингредиент, играющий важную роль

Откройте для себя волшебство маринования с нашим уникальным рецептом сладкого перца с добавлением неожиданного, но изысканного ингредиента, который полностью трансформирует классическое блюдо.

passerovka.ru

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Откройте для себя волшебство маринования с нашим уникальным рецептом сладкого перца с добавлением ванили – неожиданного, но изысканного ингредиента, который полностью трансформирует классическое блюдо.

Этот рецепт не только поразит ваши вкусовые рецепторы, но и станет ярким украшением зимнего стола.

Ингредиенты:

  1. Сладкий перец (различных цветов для яркости) – 1 кг
  2. Вода – 1 л
  3. Столовый уксус (9%) – 100 мл
  4. Сахар – 2 ст. ложки
  5. Соль – 2 ст. ложки
  6. Ванильный стручок – 1 шт.
  7. Лавровый лист – 3 шт.
  8. Чеснок – 5 зубчиков
  9. Черный перец горошком – 10 шт.

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка перца:

  • Тщательно вымойте сладкие перцы, удалите семена и перегородки.
  • Нарежьте перцы крупными полосками или оставьте целыми, если предпочитаете.

Приготовление маринада:

  • В кастрюлю налейте воду, добавьте уксус, сахар, соль и принесите до кипения.
  • Разрежьте ванильный стручок вдоль и добавьте в маринад вместе с лавровым листом, перцем горошком и чесноком.
  • Дайте маринаду покипеть на медленном огне 5 минут, чтобы ароматы соединились.

Заливка перцев:

  • Распределите подготовленные перцы по стерилизованным банкам.
  • Залейте горячий маринад, убедившись, что перцы полностью покрыты.
  • Закройте банки стерилизованными крышками.

Консервация:

  • Поместите банки в кастрюлю с теплой водой (вода должна доходить до плеч банок).
  • Доведите воду до кипения и стерилизуйте банки 15 минут.
  • Аккуратно выньте банки и оставьте их остывать в течение 24 часов на кухонном полотенце, не переворачивая.

Советы по подаче и хранению:

Маринованный сладкий перец с ванилью отлично подходит в качестве закуски или дополнения к мясным блюдам. Храните консервацию в прохладном, темном месте; после открытия банки храните в холодильнике.

Этот рецепт маринованного сладкого перца с ванилью не только украсит ваш зимний стол уникальным вкусом, но и добавит теплые нотки в холодные дни. Попробуйте и наслаждайтесь каждым кусочком этой вкусной и ароматной заготовки!

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