Сладкий перец, от которого все без ума: секретный ингредиент, играющий роль
za-edoy.ru
Лето и ранняя осень — пора заготовок, и что может быть лучше, чем ароматные банки с консервированным сладким перцем? Этот рецепт не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным дополнением к многим блюдам.
Ингредиенты для заготовки:
- Сладкий перец — 6 кг
- Сахар — 2 стакана
- Растительное масло — 2 стакана
- Уксус 9% — 1 стакан
- Соль — 2 столовые ложки с горкой
- Чеснок — 5-6 головок
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка перца: Начните с того, что нарежьте перец на 6-8 равных частей, избавившись от семян.
- Смешивание ингредиентов: В большой эмалированной кастрюле смешайте подготовленный перец, сахар, растительное масло, уксус и соль до однородности.
- Добавление чеснока: Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в кастрюлю к остальным ингредиентам.
- Маринование: Оставьте смесь в кастрюле на ночь, позволяя ароматам соединиться и усилиться.
- Консервация: Утром тщательно разложите массу по поллитровым стерилизованным банкам. Затем стерилизуйте банки в кастрюле с кипящей водой в течение 15 минут.
- Закрытие банок: Герметично закатайте банки, переверните их верх дном и укутайте в теплое одеяло на 1-2 суток для создания вакуума.
Этот рецепт «Фирменного» сладкого перца гарантированно принесет изысканный вкус к вашему столу и станет прекрасным дополнением к основным блюдам, предоставляя вам летний аромат в холодные месяцы.
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