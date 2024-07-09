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Сладкий перец, от которого все без ума: секретный ингредиент, играющий роль

Лето и ранняя осень — пора заготовок, и что может быть лучше, чем ароматные банки с консервированным сладким перцем? Этот рецепт не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным дополнением к многим блюдам.

za-edoy.ru

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Лето и ранняя осень — пора заготовок, и что может быть лучше, чем ароматные банки с консервированным сладким перцем? Этот рецепт не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным дополнением к многим блюдам.

Ингредиенты для заготовки:

  • Сладкий перец — 6 кг
  • Сахар — 2 стакана
  • Растительное масло — 2 стакана
  • Уксус 9% — 1 стакан
  • Соль — 2 столовые ложки с горкой
  • Чеснок — 5-6 головок

Пошаговый процесс приготовления:

  • Подготовка перца: Начните с того, что нарежьте перец на 6-8 равных частей, избавившись от семян.
  • Смешивание ингредиентов: В большой эмалированной кастрюле смешайте подготовленный перец, сахар, растительное масло, уксус и соль до однородности.
  • Добавление чеснока: Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в кастрюлю к остальным ингредиентам.
  • Маринование: Оставьте смесь в кастрюле на ночь, позволяя ароматам соединиться и усилиться.
  • Консервация: Утром тщательно разложите массу по поллитровым стерилизованным банкам. Затем стерилизуйте банки в кастрюле с кипящей водой в течение 15 минут.
  • Закрытие банок: Герметично закатайте банки, переверните их верх дном и укутайте в теплое одеяло на 1-2 суток для создания вакуума.

Этот рецепт «Фирменного» сладкого перца гарантированно принесет изысканный вкус к вашему столу и станет прекрасным дополнением к основным блюдам, предоставляя вам летний аромат в холодные месяцы.

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