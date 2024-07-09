Сладкий перец, от которого все без ума: секретный ингредиент, играющий роль

Лето и ранняя осень — пора заготовок, и что может быть лучше, чем ароматные банки с консервированным сладким перцем? Этот рецепт не только порадует вас своим вкусом, но и станет отличным дополнением к многим блюдам.

Ингредиенты для заготовки:

Сладкий перец — 6 кг

Сахар — 2 стакана

Растительное масло — 2 стакана

Уксус 9% — 1 стакан

Соль — 2 столовые ложки с горкой

Чеснок — 5-6 головок

Пошаговый процесс приготовления:

Подготовка перца: Начните с того, что нарежьте перец на 6-8 равных частей, избавившись от семян.

Смешивание ингредиентов: В большой эмалированной кастрюле смешайте подготовленный перец, сахар, растительное масло, уксус и соль до однородности.

Добавление чеснока: Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в кастрюлю к остальным ингредиентам.

Маринование: Оставьте смесь в кастрюле на ночь, позволяя ароматам соединиться и усилиться.

Консервация: Утром тщательно разложите массу по поллитровым стерилизованным банкам. Затем стерилизуйте банки в кастрюле с кипящей водой в течение 15 минут.

Закрытие банок: Герметично закатайте банки, переверните их верх дном и укутайте в теплое одеяло на 1-2 суток для создания вакуума.

Этот рецепт «Фирменного» сладкого перца гарантированно принесет изысканный вкус к вашему столу и станет прекрасным дополнением к основным блюдам, предоставляя вам летний аромат в холодные месяцы.