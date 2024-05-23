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Сладкие и сочные перцы забьют грядки, если добавить эти 2 дешевые подкормки в мае

Весна в разгаре, и рассада перца с надеждой смотрит на своих хозяев

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Весна в разгаре, и рассада перца с надеждой смотрит на своих хозяев.

Как помочь ей превратиться в крепкие кусты, усыпанные сочными, мясистыми плодами? Опытные огородники знают пару секретов, и май – самое время пустить их в ход. Забудьте про дорогие удобрения – у нас есть дрожжи и древесная зола!

Не удивляйтесь, но обычные дрожжи – это настоящий эликсир роста для перцев. Они богаты витаминами, микроэлементами и аминокислотами, которые пробуждают внутренние силы растений и стимулируют развитие мощной корневой системы.

Готовим волшебный напиток:

  • 10 г сухих дрожжей
  • 1 столовая ложка сахара
  • 10 литров теплой воды


Растворите дрожжи и сахар в воде, дайте настояться в теплом месте 2-3 часа – пусть "волшебство" начнет действовать.

Поливайте перчики под корень (1-2 литра на кустик) каждые 10-14 дней. Результат вас поразит: быстрый рост и крепкий иммунитет, способный противостоять болезням и вредителям.

Древесная зола – это кладезь ценных для перцев элементов: калия, фосфора и кальция. Именно они отвечают за формирование крупных, мясистых и невероятно вкусных плодов. А еще зола улучшает структуру почвы и регулирует ее кислотность – мечта, а не удобрение!

Два способа применить золу:

  1. Рассыпать вокруг растений: избегайте попадания на листья, аккуратно заделайте в почву.
  2. Приготовить настой: 1 стакан золы на 10 литров воды, настоять сутки, периодически помешивая.


Поливайте перчики зольным настоем (1-2 литра на куст) каждые 2-3 недели, и вы удивитесь, насколько щедрым будет урожай!

Попробуйте эти простые, но действенные методы – и ваши перцы превратятся в настоящих богатырей, одарив вас урожаем мечты!

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