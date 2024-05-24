Сладкие и мясистые перцы забьют грядки, если добавить только 2 дешевые подкормки в мае

Секрет для роста перцев: как получить богатый урожай с помощью народных средств?



Наступила весна, а значит, огород снова зовёт! Чтобы вырастить богатый урожай перцев – сладких, сочных, радующих глаз, – нужно знать несколько секретов.



Не секрет, что дрожжи – настоящая кладовая полезных веществ.



Рецепт:



1. В 10 литрах теплой воды растворите пакетик (10 г) сухих дрожжей и добавьте ложку сахара для лучшего "аппетита" дрожжей.

2. Оставьте смесь в теплом месте на 2-3 часа, чтобы дрожжи "проснулись" и активизировались.

3. Поливайте перцы под корень, расходуя 1-2 литра на растение.



Хитрость бывалых:повторите подкормку через 10-14 дней. Это не только закрепит результат, но и укрепит иммунитет растений, сделав их неуязвимыми для болезней и вредителей.



Древесная зола: природный источник силы для ваших перцев



Древесная зола – это не просто пепел, а ценнейшее удобрение, созданное самой природой. Калий, фосфор и кальций, содержащиеся в золе, – гарантия крупных, мясистых плодов. Кроме того, зола улучшает состав почвы и регулирует ее кислотность.



Два способа применения:



1. Посыпаем: распределите золу вокруг растений, избегая попадания на листья, и аккуратно заделайте в почву.

2. Настаиваем: залейте стакан золы 10 литрами воды и оставьте на сутки, периодически помешивая. Поливайте перцы под корень, используя 1-2 литра на растение.



Важно: повторяйте подкормку золой каждые 2-3 недели.



Вооружившись этими простыми, но эффективными средствами, вы сможете вырастить поистине богатый урожай перцев. Удачи на грядках!