Сладкие и мясистые перцы забьют грядки, если добавить эти 2 дешевые подкормки в мае

Весна – это время активных работ на огороде, включая уход за рассадой. Согласно опыту садоводов, чтобы получить обильный урожай сладких перцев, необходимо правильно подкармливать растения. Эксперты рекомендуют использовать доступные и эффективные подкормки – дрожжи и древесную золу. Пишет редакция ИА SevastopolMedia.

Подкормка дрожжами

Дрожжи считаются стимулятором роста из-за их богатого содержания полезных микроэлементов. Для приготовления дрожжевой подкормки:

1. Растворите 10 граммов сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара в 10 литрах теплой воды.

2. Оставьте смесь на 2-3 часа для активации дрожжей.

3. Полейте полученным раствором перцы под корень, используя 1-2 литра на каждое растение.

Повторите процедуру через 10-14 дней для максимальной пользы. Дрожжевая подкормка, по мнению специалистов, стимулирует рост растений и повышает их иммунитет.

Подкормка древесной золой

Древесная зола – источник калия, фосфора и кальция, необходимых для плодоношения растений. Для использования:

1. Посыпьте древесную золу вокруг растений, избегая попадания на листья.

2. Внесите золу в верхний слой почвы.

3. Или приготовьте зольный раствор, разведя 1 стакан золы в 10 литрах воды, и полейте им перцы.

Повторяйте подкормку через 2-3 недели. Эти доступные подкормки помогут улучшить рост и плодоношение растений, делая ваш огород особенно продуктивным в течение весны и лета.