Сладкие и мясистые перцы забьют грядки, если добавить 2 дешевые подкормки в мае

Весна — время активной работы на огороде, а забота о рассаде требует особого внимания.

Опытные дачники утверждают, что для получения обильного урожая сладких и сочных перцев необходимо правильно удобрять растения. По мнению экспертов, в мае можно воспользоваться двумя доступными и эффективными подкормками — дрожжами и древесной золой.

Подкормка дрожжами

Специалисты отмечают, что дрожжи являются отличным стимулятором роста для растений, содержащими ценные микроэлементы, витамины и аминокислоты, способствующие активному развитию и укреплению корневой системы.

Приготовление и применение дрожжевой подкормки:

Ингредиенты:

- 10 г сухих дрожжей

- 1 столовая ложка сахара

- 10 литров теплой воды

Приготовление:

1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде.

2. Оставьте смесь на 2-3 часа в теплом месте для активации дрожжей.

Применение:

- Полейте перцы под корень полученным раствором, используя 1-2 литра на каждое растение.

- Повторите процедуру через 10-14 дней для наилучшего эффекта.

Эксперты утверждают, что дрожжевая подкормка не только способствует быстрому росту растений, но и укрепляет их иммунитет, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Подкормка древесной золой

По мнению опытных дачников, древесная зола — это ценный источник калия, фосфора и кальция, необходимых для формирования крупных и сочных плодов. Она также помогает улучшить структуру почвы и нейтрализовать ее кислотность.

Применение древесной золы:

- Разбросайте золу вокруг растений, избегая попадания на листья.

- Внесите золу в верхний слой почвы, чтобы предотвратить ее вымывание.

Приготовление и применение ашевого раствора:

- Разведите 1 стакан древесной золы в 10 литрах воды.

- Настаивайте раствор в течение суток, периодически помешивая.

- Полейте перцы под корень полученным раствором, используя 1-2 литра на каждое растение.

- Повторите процедуру через 2-3 недели.

Согласно агрономам, эти доступные способы подкормки способствуют улучшению роста и плодоношения растений, делая ваш огород особенно продуктивным весной и летом.