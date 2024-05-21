Сладкие и мясистые перцы забьют грядки, если добавить 2 дешевые подкормки в мае
Весна — время активной работы на огороде, а забота о рассаде требует особого внимания.
Опытные дачники утверждают, что для получения обильного урожая сладких и сочных перцев необходимо правильно удобрять растения. По мнению экспертов, в мае можно воспользоваться двумя доступными и эффективными подкормками — дрожжами и древесной золой.
Подкормка дрожжами
Специалисты отмечают, что дрожжи являются отличным стимулятором роста для растений, содержащими ценные микроэлементы, витамины и аминокислоты, способствующие активному развитию и укреплению корневой системы.
Приготовление и применение дрожжевой подкормки:
Ингредиенты:
- 10 г сухих дрожжей
- 1 столовая ложка сахара
- 10 литров теплой воды
Приготовление:
1. Растворите дрожжи и сахар в теплой воде.
2. Оставьте смесь на 2-3 часа в теплом месте для активации дрожжей.
Применение:
- Полейте перцы под корень полученным раствором, используя 1-2 литра на каждое растение.
- Повторите процедуру через 10-14 дней для наилучшего эффекта.
Эксперты утверждают, что дрожжевая подкормка не только способствует быстрому росту растений, но и укрепляет их иммунитет, делая их более устойчивыми к болезням и вредителям.
Подкормка древесной золой
По мнению опытных дачников, древесная зола — это ценный источник калия, фосфора и кальция, необходимых для формирования крупных и сочных плодов. Она также помогает улучшить структуру почвы и нейтрализовать ее кислотность.
Применение древесной золы:
- Разбросайте золу вокруг растений, избегая попадания на листья.
- Внесите золу в верхний слой почвы, чтобы предотвратить ее вымывание.
Приготовление и применение ашевого раствора:
- Разведите 1 стакан древесной золы в 10 литрах воды.
- Настаивайте раствор в течение суток, периодически помешивая.
- Полейте перцы под корень полученным раствором, используя 1-2 литра на каждое растение.
- Повторите процедуру через 2-3 недели.
Согласно агрономам, эти доступные способы подкормки способствуют улучшению роста и плодоношения растений, делая ваш огород особенно продуктивным весной и летом.
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