Сладкие и мясистые перцы забьют грядки: что добавить для хорошего урожая

Весна в разгаре, а это значит, что пришло время позаботиться о будущем урожае! Опытные огородники знают: чтобы получить крепкие кусты перца и обилие сочных плодов, без подкормок не обойтись. Делимся двумя проверенными рецептами "волшебных" средств, которые стоят сущие копейки, а эффект дают потрясающий!

Дрожжевой "коктейль" для роста:

Дрожжи - настоящий кладезь питательных веществ для растений. Они богаты витаминами, микроэлементами и аминокислотами, которые стимулируют рост и укрепляют корневую систему.

Рецепт прост: 10 г сухих дрожжей и 1 столовую ложку сахара развести в 10 литрах теплой воды, настоять 2-3 часа и полить перцы под корень (1-2 литра на растение). Повторить через 10-14 дней.

Результат: активный рост, крепкий иммунитет, устойчивость к болезням и вредителям.

Зола - для сладких и мясистых плодов:

Древесная зола - природный источник калия, фосфора и кальция, которые необходимы перцам для формирования крупных и вкусных плодов. Кроме того, зола улучшает структуру почвы и нейтрализует ее кислотность.

Два способа применения:

рассыпать золу вокруг растений и слегка заделать в почву;

приготовить зольный раствор (1 стакан золы на 10 литров воды, настоять сутки) и полить перцы под корень.

Результат: обильное плодоношение, крупные и мясистые перцы с насыщенным вкусом.