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Скупаем соль килограммами: вот что с ней делаем в доме в декабре - шикарный совет на вес золота

В декабре, когда дни становятся короче, а погод...

utv.ru

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В декабре, когда дни становятся короче, а погода — капризнее, многие задумываются о подготовке дома к зиме. Среди множества полезных лайфхаков неожиданно выделяется соль.

Да-да, обычная поваренная соль может стать вашим незаменимым помощником в быту. Этот простой и доступный продукт способен удивить своей универсальностью. Расскажем, как использовать её в ноябре с максимальной пользой.

1. Защита окон от запотевания

В холодное время года на стёклах часто скапливается конденсат. Соль помогает решить эту проблему:

  1. Возьмите небольшое количество соли, заверните её в тканевый мешочек или старый носок.
  2. Положите мешочек на подоконник. Соль впитывает влагу, предотвращая запотевание окон.

Эта хитрость не только сохранит окна сухими, но и поможет избежать появления плесени.

2. Борьба с грязью в прихожей

Осень — время мокрой обуви и грязных следов на полу. Чтобы предотвратить разнос грязи, используйте соль:

  1. Смешайте её с песком в пропорции 1:1.
  2. Разложите смесь у входа. Соль впитает влагу, а песок уменьшит скольжение.

Кроме того, это простое средство помогает предотвратить образование наледи у дверей.

3. Устранение неприятных запахов

Соль — отличный нейтрализатор запахов. Используйте её для освежения воздуха в доме:

  1. Насыпьте немного соли в небольшие миски и добавьте несколько капель эфирного масла.
  2. Расставьте миски в комнатах.

Это поможет избавиться от затхлого запаха и создать уютную атмосферу.

4. Чистка ковров и мебели

Осенние дожди часто приносят в дом грязь, которая оседает на коврах и мягкой мебели. Соль поможет очистить их:

  1. Насыпьте соль на загрязнённые участки.
  2. Через 15-20 минут пройдитесь по поверхности пылесосом.

Соль впитает грязь и обновит внешний вид вещей.

5. Подготовка деревянных поверхностей к зиме

Если у вас есть деревянные полы, мебель или веранда, соль поможет защитить их от влаги:

  1. Смешайте соль с небольшим количеством тёплой воды до состояния пасты.
  2. Протрите поверхности мягкой тряпкой.

Это создаст защитный слой, предотвращая появление трещин и деформаций.

Почему именно декабрь?

В этом месяце дом активно готовится к зиме: появляются дополнительные источники влажности, грязь с улицы проникает внутрь, а окна и поверхности нуждаются в особом уходе. Соль, доступная и простая, становится незаменимым инструментом, позволяющим решить множество бытовых проблем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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