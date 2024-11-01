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Скрытые номера не помогут: в России начнут штрафовать авто даже без номеров

В России начался амбициозный проект по внедрени...

dzen.ru

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В России начался амбициозный проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем, призванных повысить безопасность и контроль на дорогах.

Как сообщает Ространснадзор в своем официальном Telegram-канале, экспериментальные испытания новых технологий стартуют в Центральном, Приволжском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. На первых порах проект затронет только определенные участки, однако его значимость может оказать влияние на всю транспортную сеть России.

Цифровой контроль: что изменится?

Суть эксперимента — расширить возможности существующих камер фото- и видеофиксации нарушений, чтобы они могли «видеть» больше и точнее. Системы будут интегрированы с передовыми элементами искусственного интеллекта, способными определять скрытые или нечетко читаемые государственные номера автомобилей. Это позволит идентифицировать транспортные средства даже в случае их преднамеренного сокрытия, что ранее оставалось практически неразрешимой задачей для обычных камер.

Задачи эксперимента: от штрафов до неучтенных автобусов

Проект направлен на решение ряда важных задач:

  • Идентификация нарушителей со штрафами: интеллектуальные камеры будут отслеживать транспортные средства, владельцы которых не оплатили административные штрафы Ространснадзора, Госавтоинспекции МВД и ФТС. Особое внимание уделят международным перевозчикам, часто избегавшим уплаты штрафов.
  • Проверка лицензированных транспортных средств: камеры смогут выявлять автобусы, которые отсутствуют в реестре транспортных средств и не имеют лицензии на перевозку пассажиров. Это особенно актуально для безопасности на дорогах и контроля нелегальных перевозчиков.
  • Инновационная система идентификации: проект включает создание интегрированного комплекса фото- и видеофиксации с искусственным интеллектом. Система будет способна идентифицировать транспортное средство по определенным параметрам, независимо от того, скрыт номерной знак или нет. Это позволит дорожным службам получать более полную информацию о транспортных средствах, проходящих рамки весогабаритного контроля.

Перспективы и последствия для законодательства

Успешное внедрение системы откроет возможности для более точного контроля за соблюдением весогабаритных норм. Благодаря цифровому распознаванию, дорожные камеры смогут фиксировать не только факт проезда с превышением массы или габаритов, но и опознавать нарушителей, даже если их номера скрыты. Полученные результаты эксперимента будут направлены на уточнение технических требований к системам фиксации и их условиям размещения, что может стать основой для изменения действующего законодательства в этой области.

Что это значит для участников дорожного движения?

Умные транспортные системы позволят значительно сократить количество правонарушений на дорогах и повысить общую безопасность дорожного движения. Для владельцев грузового транспорта, автобусных компаний и международных перевозчиков это означает, что уклониться от уплаты штрафов или нарушить нормы весогабаритного контроля будет намного сложнее. Автоматическая идентификация и фиксация правонарушений будет минимизировать человеческий фактор и увеличит точность контроля, что принесет пользу не только на местных, но и на федеральных дорогах.

Эксперимент Ространснадзора в четырех федеральных округах открывает новый этап цифровизации на дорогах России. Использование искусственного интеллекта в транспортной системе может стать важным шагом на пути к цифровому будущему, где безопасность и соблюдение правил дорожного движения будут на высочайшем уровне.

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