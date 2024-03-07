Новости России
· Ульяна Сенько

Скрытая соль в некоторых продуктах приведет к страшным заболеваниям — терапевт назвал эти продукты

Скрытая соль в некоторых продуктах приведет к страшным заболеваниям — терапевт назвал эти продукты

zazakupkami.ru

Подписаться в Telegram

В своем недавнем выступлении терапевт и кардиолог Этери Колесник подняла важную проблему скрытой соли в нашем повседневном рационе.

Она обратила внимание на продукты, которые мы обычно считаем безопасными, но которые, на самом деле, могут привести к серьезным заболеваниям.

По мнению доктора Колесник, избыточное потребление соли в ежедневном рационе может привести к повышению артериального давления и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно ее исследованиям, средний взрослый человек потребляет около 11 граммов соли в день, что значительно превышает рекомендуемую норму в пять граммов.

Однако, по мнению доктора Колесник, лишь незначительная часть соли поступает в организм с натуральными продуктами, такими как овощи и фрукты. Большая же часть, до 80%, содержится в обработанных пищевых продуктах. Среди таких продуктов больше всего соли содержится в соленых огурцах, сыре, слабосоленой рыбе и икре, а также в блюдах быстрого приготовления и азиатской кухни.

Эксперт призывает всех граждан обращать пристальное внимание на состав продуктов и соблюдать рекомендованные нормы потребления соли в пищу. Это важный шаг для поддержания здоровья и благополучия. Учитывая, что наше здоровье зависит от нашего питания, следует быть более внимательными к выбору продуктов для нашего ежедневного рациона, сообщили в PRIMPRESS.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

где обитают постельные клопы

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

монтаж входной двери в Москве

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе
Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку