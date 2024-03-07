Скрытая соль в некоторых продуктах приведет к страшным заболеваниям — терапевт назвал эти продукты

В своем недавнем выступлении терапевт и кардиолог Этери Колесник подняла важную проблему скрытой соли в нашем повседневном рационе.

Она обратила внимание на продукты, которые мы обычно считаем безопасными, но которые, на самом деле, могут привести к серьезным заболеваниям.

По мнению доктора Колесник, избыточное потребление соли в ежедневном рационе может привести к повышению артериального давления и увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно ее исследованиям, средний взрослый человек потребляет около 11 граммов соли в день, что значительно превышает рекомендуемую норму в пять граммов.

Однако, по мнению доктора Колесник, лишь незначительная часть соли поступает в организм с натуральными продуктами, такими как овощи и фрукты. Большая же часть, до 80%, содержится в обработанных пищевых продуктах. Среди таких продуктов больше всего соли содержится в соленых огурцах, сыре, слабосоленой рыбе и икре, а также в блюдах быстрого приготовления и азиатской кухни.

Эксперт призывает всех граждан обращать пристальное внимание на состав продуктов и соблюдать рекомендованные нормы потребления соли в пищу. Это важный шаг для поддержания здоровья и благополучия. Учитывая, что наше здоровье зависит от нашего питания, следует быть более внимательными к выбору продуктов для нашего ежедневного рациона, сообщили в PRIMPRESS.