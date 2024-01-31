«Скорая всеобщая мобилизация»: чиновник рассказал о предстоящих событиях СВО

Сергей Лежнев, советник орловского губернатора, заявил, что в Российской Федерации будет объявлен новый призыв военнообязанных запаса на военную службу в ВС РФ, сообщает oreltimes.ru.

Чиновник считает, что повторная масштабная мобилизация – это неотъемлемое условие для победы в Спецоперации на Украине.

Своим мнением Лежнев решил поделиться с жителями орловского края в личном телеграмм-канале. В своих размышлениях он предупреждал о том, что страна стоит перед испытанием, и что скорое завершение сложной операции маловероятно. Вместе с тем советник губернатора Орловской области заявил, что повтор мобилизации более чем вероятен, так как для победы нужно больше сил.