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«Скорая всеобщая мобилизация»: чиновник рассказал о будущих событиях СВО

«Скорая всеобщая мобилизация»: чиновник рассказал о будущих событиях СВО

dzen.ru

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Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев заявил, что в России скоро начнется новая волна масштабного призыва граждан на военную службу, сообщает oreltimes.ru.

Сергей Лежнев считает, что депутаты и чиновники Российской Федерации, которые заявляют, что СВО на Украине скоро будет завершена, далеко не правы, так как он сам находится в зоне боевых действий и видит все своими глазами. Согласно мнению советника, чтобы Россия смогла одержать победу в данном вооруженном конфликте, ей необходима новая мобилизация. Именно поэтому Лежнев заявляет, что всероссийский призыв однозначно повторится.

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