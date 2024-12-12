Школьники в шоке: появилось полное расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Рособрнадзор и Минпросвещения официально утвердили расписание государственных экзаменов для российских школьников в 2025 году.

Смоленская область уже опубликовала подробные даты, которые будут действовать для всех выпускников страны. В статье мы расскажем, какие даты важно отметить и как подготовиться к экзаменационному марафону.

ЕГЭ 2025: когда и какие предметы сдавать?

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проходить в два основных этапа — досрочный и основной периоды. Кроме того, для тех, кто не справился с первого раза, предусмотрены пересдачи.

Досрочный период ЕГЭ:

21 марта: география, литература.

25 марта: русский язык.

28 марта: математика (базовая и профильная).

1 апреля: биология, иностранные языки (письменная часть), физика.

4 апреля: иностранные языки (устная часть).

8 апреля: информатика, обществознание.

11 апреля: история, химия.

Основной период ЕГЭ:

23 мая: история, литература, химия.

27 мая: математика (базовая и профильная).

30 мая: русский язык.

2 июня: обществознание, физика.

5 июня: биология, география, иностранные языки (письменная часть).

10 и 11 июня: иностранные языки (устная часть), информатика.

3 и 4 июля: пересдача для тех, кто не набрал минимальные баллы.

ОГЭ 2025: важные даты для девятиклассников

Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятиклассников также будет проходить в два этапа.

Досрочный период ОГЭ:

22 апреля: математика.

25 апреля: русский язык.

29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия.

6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика.

Основной период ОГЭ:

21 и 22 мая: иностранные языки.

26 мая: биология, информатика, обществознание, химия.

29 мая: география, история, физика.

3 июня: математика.

6 июня: география, информатика, обществознание.

9 июня: русский язык.

16 июня: биология, литература, физика.

Время начала экзаменов

Все экзамены — как ЕГЭ, так и ОГЭ — начинаются в 10:00 по местному времени. Это позволяет ученикам настроиться и прийти на экзаменационные пункты вовремя.

Как подготовиться к экзаменационному периоду?

Экзамены — важный этап для школьников, и к ним стоит подходить максимально ответственно. Вот несколько советов:

Составьте план подготовки. Распределите предметы по дням, выделяя больше времени для сложных тем.

Обратитесь за помощью. Используйте услуги репетиторов или онлайн-курсы, если испытываете трудности с каким-либо предметом.

Следите за расписанием. Отметьте все даты экзаменов, чтобы не пропустить важные дни.

Соблюдайте режим. Полноценный сон и правильное питание помогут справиться со стрессом и лучше подготовиться.

Утверждённое расписание ЕГЭ и ОГЭ 2025 года позволяет школьникам и их родителям начать планирование подготовки заранее. Помните, что успех на экзаменах зависит не только от знаний, но и от грамотного подхода к обучению и соблюдения спокойствия в ответственные дни.

