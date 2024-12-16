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Школьники в полном шоке: появилось полное расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Рособрнадзор и Министерство просвещения утверди...

gtrkmariel.ru

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Рособрнадзор и Министерство просвещения утвердили расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год.

Для выпускников это событие означает начало самого ответственного периода их школьной жизни. Однако, помимо изучения предметов, важно уделить внимание правильной подготовке и психологическому здоровью, чтобы преодолеть стресс и достичь успеха.

Полное расписание ЕГЭ 2025 года

  • Досрочный период:

21 марта: география, литература.
25 марта: русский язык.
28 марта: математика (базовый и профильный уровни).
1 апреля: биология, физика, иностранные языки (письменная часть).
4 апреля: иностранные языки (устная часть).
8 апреля: информатика, обществознание.
11 апреля: история, химия.

  • Основной период:

23 мая: история, литература, химия.
27 мая: математика.
30 мая: русский язык.
2 июня: обществознание, физика.
5 июня: биология, география, иностранные языки (письменная часть).
10 и 11 июня: иностранные языки (устная часть), информатика.
Резервные дни: 16–20 июня и 23 июня.

  • Пересдача: 3 и 4 июля.

Полное расписание ОГЭ 2025 года

  • Досрочный период:

22 апреля: математика.
25 апреля: русский язык.
29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия.
6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика.

  • Основной период:

21 и 22 мая: иностранные языки.
26 мая: биология, информатика, обществознание, химия.
29 мая: география, история, физика.
3 июня: математика.
6 июня: география, информатика, обществознание.
9 июня: русский язык.
16 июня: биология, литература, физика.

  • Резервные дни: 26–28 июня и 30 июня – 2 июля.

Как подготовиться к экзаменам: полезные советы

Чтобы справиться с экзаменационной нагрузкой, важно правильно распределить силы. Вот несколько рекомендаций:

  • Составьте план подготовки. Разделите время между предметами, уделяя больше внимания сложным для вас темам.
  • Проводите регулярные тренировки. Решайте пробные задания, чтобы привыкнуть к формату экзамена.
  • Используйте современные ресурсы. Онлайн-платформы, видеоуроки и приложения помогут освежить знания.
  • Отдыхайте регулярно. Учеба без перерывов снижает концентрацию. Делайте паузы каждые 50–60 минут.

Важность психологического здоровья школьников

Психологическое состояние играет ключевую роль в успехе экзаменов. Постоянное напряжение может привести к выгоранию и потере уверенности. Вот несколько способов сохранить эмоциональное равновесие:

  • Сон — залог успеха. Регулярный восьмичасовой сон улучшает память и помогает снизить уровень стресса.
  • Спорт и прогулки. Физическая активность улучшает кровообращение и помогает "перезагрузить" мозг.
  • Техники расслабления. Медитация, дыхательные упражнения или просто время наедине с собой помогают справляться с тревогой.
  • Поддержка близких. Общение с родителями и друзьями — мощный ресурс для восстановления энергии.

Подготовка — это не только учеба

ЕГЭ и ОГЭ — это важный этап в жизни школьников, и успех на экзаменах зависит не только от академических знаний, но и от умения поддерживать своё физическое и психологическое здоровье. Организованная подготовка и грамотное управление стрессом помогут преодолеть все трудности и уверенно двигаться к новым достижениям.

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