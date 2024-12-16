Школьники в полном шоке: появилось полное расписание сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году

Рособрнадзор и Министерство просвещения утвердили расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) на 2025 год.

Для выпускников это событие означает начало самого ответственного периода их школьной жизни. Однако, помимо изучения предметов, важно уделить внимание правильной подготовке и психологическому здоровью, чтобы преодолеть стресс и достичь успеха.

Полное расписание ЕГЭ 2025 года

Досрочный период:

21 марта: география, литература.

25 марта: русский язык.

28 марта: математика (базовый и профильный уровни).

1 апреля: биология, физика, иностранные языки (письменная часть).

4 апреля: иностранные языки (устная часть).

8 апреля: информатика, обществознание.

11 апреля: история, химия.

Основной период:

23 мая: история, литература, химия.

27 мая: математика.

30 мая: русский язык.

2 июня: обществознание, физика.

5 июня: биология, география, иностранные языки (письменная часть).

10 и 11 июня: иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные дни: 16–20 июня и 23 июня.

Пересдача: 3 и 4 июля.

Полное расписание ОГЭ 2025 года

Досрочный период:

22 апреля: математика.

25 апреля: русский язык.

29 апреля: информатика, литература, обществознание, химия.

6 мая: биология, география, иностранные языки, история, физика.

Основной период:

21 и 22 мая: иностранные языки.

26 мая: биология, информатика, обществознание, химия.

29 мая: география, история, физика.

3 июня: математика.

6 июня: география, информатика, обществознание.

9 июня: русский язык.

16 июня: биология, литература, физика.

Резервные дни: 26–28 июня и 30 июня – 2 июля.

Как подготовиться к экзаменам: полезные советы

Чтобы справиться с экзаменационной нагрузкой, важно правильно распределить силы. Вот несколько рекомендаций:

Составьте план подготовки. Разделите время между предметами, уделяя больше внимания сложным для вас темам.

Проводите регулярные тренировки. Решайте пробные задания, чтобы привыкнуть к формату экзамена.

Используйте современные ресурсы. Онлайн-платформы, видеоуроки и приложения помогут освежить знания.

Отдыхайте регулярно. Учеба без перерывов снижает концентрацию. Делайте паузы каждые 50–60 минут.

Важность психологического здоровья школьников

Психологическое состояние играет ключевую роль в успехе экзаменов. Постоянное напряжение может привести к выгоранию и потере уверенности. Вот несколько способов сохранить эмоциональное равновесие:

Сон — залог успеха. Регулярный восьмичасовой сон улучшает память и помогает снизить уровень стресса.

Спорт и прогулки. Физическая активность улучшает кровообращение и помогает "перезагрузить" мозг.

Техники расслабления. Медитация, дыхательные упражнения или просто время наедине с собой помогают справляться с тревогой.

Поддержка близких. Общение с родителями и друзьями — мощный ресурс для восстановления энергии.

Подготовка — это не только учеба

ЕГЭ и ОГЭ — это важный этап в жизни школьников, и успех на экзаменах зависит не только от академических знаний, но и от умения поддерживать своё физическое и психологическое здоровье. Организованная подготовка и грамотное управление стрессом помогут преодолеть все трудности и уверенно двигаться к новым достижениям.

