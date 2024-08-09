Школьники рыдают от грусти: осенние каникулы оказались под угрозой

Министерство образования и науки Татарстана преподнесло сюрприз казанским школьникам и их родителям, передвинув даты осенних каникул. Информация об этом появилась в официальных соцсетях ведомства.

Отдых по особому графику: Ученики столицы республики отправятся на каникулы уже 21 октября, а вернутся за парты 29 октября. Таким образом, отдых у них начнется в конце второго учебного месяца и продлится целую неделю.

Остальным – по расписанию: В других школах Татарстана график каникул остается без изменений. Осенний отдых там пройдет с 1 по 6 ноября, как и планировалось ранее.

Тайна переноса: Причины, по которым было принято решение о досрочных каникулах именно для казанских школьников, в министерстве не уточнили. По неофициальным данным, это может быть связано с проведением саммита БРИКС в Казани.

Напоминание о главном: Министерство также напомнило о датах других каникул в 2024-2025 учебном году:

Зимние: с 30 декабря по 8 января.

Весенние: с 22 по 31 марта.

Летние: с 27 мая.

Несмотря на интригу с причинами переноса, важно, что у школьников Казани появилась возможность отдохнуть чуть раньше. Остается пожелать им ярких и незабываемых каникул!