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Школьники рыдают: осенние каникулы могут быть под угрозой

Неожиданная  новость  для  учеников  Казани  и ...

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Неожиданная новость для учеников Казани и их родителей: Министерство образования и науки Татарстана перенесло даты осенних каникул в столице республики. Об этом сообщили в официальных социальных сетях ведомства.

Отдых не по расписанию: Казанские школьники отправятся на каникулы уже 21 октября, вернувшись к занятиям 29 октября. Таким образом, учеба в начале второй четверти будет немного короче, а сами каникулы продлятся целую неделю.

БРИКС вместо уроков? Официальной причины переноса каникул не называется, что порождает различные домыслы и предположения. По одной из версий, это связано с проведением саммита БРИКС, который запланирован на осень 2024 года в Казани.

В остальном – без изменений: Важно отметить, что изменения коснулись только школ Казани. В других образовательных учреждениях Татарстана осенние каникулы пройдут в штатном режиме – с 1 по 6 ноября.

График других каникул в 2024-2025 учебном году остался неизменным:

Зимние каникулы: с 30 декабря по 8 января;

Весенние каникулы: с 22 по 31 марта;

Летние каникулы: с 27 мая.

Остается надеяться, что внеплановый отдых пойдёт казанским школьникам на пользу, а министерство все же прояснит ситуацию с причинами такого решения.

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