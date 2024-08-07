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Школьники рыдают навзрыд: осенние каникулы оказались под угрозой

Министерство образования и науки Республики Тат...

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Министерство образования и науки Республики Татарстан внесло изменения в график осенних каникул для школ Казани. Соответствующая информация была размещена на официальных страницах ведомства в социальных сетях.

Школьники Казани начнут свои осенние каникулы уже в конце второго месяца учебного года, с 21 по 28 октября. Важно отметить, что в других школах региона расписание останется прежним, и ученики будут отдыхать с 1 по 6 ноября. Причины изменения сроков каникул не были озвучены пресс-службой министерства, но, возможно, это связано с проведением саммита БРИКС.

Кроме того, в министерстве отметили, что зимние каникулы в учебном году 2024-2025 запланированы с 30 декабря по 8 января. Весной учащиеся смогут отдохнуть с 22 по 31 марта, а летние каникулы традиционно начнутся 27 мая.

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