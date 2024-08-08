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Школьники плачут: осенние каникулы оказались под угрозой

Министерство образования и науки Татарстана вне...

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Министерство образования и науки Татарстана внесло изменения в график осенних каникул для учеников Казани. Соответствующее сообщение было опубликовано в социальных сетях ведомства.

Теперь школьники Казани смогут отдохнуть в конце второго месяца учебного года — каникулы запланированы с 21 по 28 октября. Важно отметить, что для учебных заведений других районов республики сроки остаются прежними: там каникулы будут с 1 по 6 ноября. Причины изменения этих дат не были раскрыты пресс-службой министерства, однако это может быть связано с проведением саммита БРИКС.

Также министерство напомнило, что зимние каникулы для учебного года 2024-2025 запланированы с 30 декабря по 8 января, а весной ученики будут отдыхать с 22 по 31 марта. Летние каникулы, как обычно, начнутся 27 мая.

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