Школьники ликуют: осенние каникулы начнутся на неделю раньше

В преддверии международного саммита БРИКС, который пройдет в Казани, власти республики Татарстан решили внести изменения в учебный календарь местных школ.

Как сообщил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, осенние каникулы для школьников города начнутся ранее обычного срока.

Досрочное начало каникул

Традиционно осенние каникулы в школах Казани начинались в последнюю неделю октября и продолжались до начала ноября. В этом году дети пойдут на отдых с 21 по 28 октября, вместо запланированных ранее с 28 октября по 6 ноября. Это решение принято для того, чтобы минимизировать дискомфорт для учащихся и их семей в период подготовки и проведения международного саммита.

Переход на дистанционное обучение

Не только школьники почувствуют изменения. В период с 7 по 27 октября колледжи, техникумы и вузы Казани также перейдут на дистанционное обучение. Эта мера направлена на обеспечение безопасности и снижение нагрузки на городскую инфраструктуру в дни проведения саммита БРИКС.

Влияние на образовательный процесс

Перемены в расписании могут вызвать определенные неудобства для учащихся и их родителей, однако они не повлияют на общее количество учебных дней. Власти уверяют, что учебный план будет выполнен в полном объеме, несмотря на временные изменения в графике каникул.

Изменения в школьном календаре Казани, связанные с проведением международного саммита БРИКС, являются временной мерой, направленной на снижение возможных неудобств для жителей города. Родители и учащиеся должны заранее подготовиться к досрочному началу осенних каникул и изменению режима обучения в колледжах и вузах.