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Школьник воткнул карандаш в голову своему однокласснику

В Башкирии ученик школы воткнул карандаш в голову своему однокласснику
Школьник воткнул карандаш в голову своему однокласснику

Фото: социальные сети

В Башкирии ученику школы потребовалась срочная медпомощь после того, как ему воткнули в голову карандаш. Сделал это его одноклассник, пишет местный портал "Башинформ".
Все случилось в гимназии № 16 города Уфы.

Сейчас никто толком не может сказать, из-за чего поссорились и что не поделили двое учеников 4 класса, но драка быстро переросла в расправу. Один из детей взял карандаш и вонзил его в голову другому.

Родители с той и другой стороны от заявлений и претензий отказались. Оба ребенка, по словам учителей, хорошо учатся и имеют только положительные характеристики.

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