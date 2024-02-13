Сказочно полезный овощ, который поможет сердцу и печени, и спасет от Альцгеймера

Его легко вырастить в домашних условиях.

Репа - полезный овощ, который легко вырастить на своем огороде. Этот корнеплод богат витаминами, особенно группы В, С и РР, провитамином А, а также содержит полисахариды, стерины, фолиевую кислоту и антиоксиданты. Репа помогает поддерживать здоровый вес благодаря высокому содержанию клетчатки. Она также оказывает благотворное влияние на сердце, снижая кровяное давление и предотвращая образование тромбоцитов.

Репа улучшает функцию печени, активизирует выделение желчи, предотвращает образование желчных камней и способствует снижению уровня холестерина. В репе также содержится вещество с антимикробной активностью - лизоцим. Ботва репы является ценным источником витамина К, который необходим для укрепления костей и предотвращения развития болезни Альцгеймера. Сок репы используется при кашле, болях в горле и для восстановления голоса.

Однако, перед употреблением репы, необходимо учитывать противопоказания, такие как аллергические реакции, повышенная чувствительность желудка, осложненные формы диабета и детям до двух лет не рекомендуется давать репу.