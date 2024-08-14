Ширина фронта в Курской области достигла 40 км, атаки идут 6 день, что известно прямо сейчас?

Обстановка в Курской области остается напряженной. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации в ходе видеосовещания.

По словам Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в приграничной зоне. Глубина проникновения противника составляет 12 км, ширина фронта — 40 км. Уже эвакуировано более 120 тысяч человек, планируется вывезти ещё около 60 тысяч. Сегодня принято решение об эвакуации жителей Беловского района в связи с усилением обстрелов.

Минобороны РФ сообщает, что украинские диверсионные группы предприняли серию атак на семь населённых пунктов Курской области, но все атаки были отражены благодаря слаженным действиям российских военных. В частности, были задействованы подразделения группировки войск "Север", армейская авиация, беспилотники и артиллерия.

С начала активных боевых действий в регионе противник потерял значительное количество живой силы и техники. Только за последние сутки уничтожены один танк, восемь БМП Bradley, 16 единиц бронетехники, 14 пикапов и другое вооружение. Общие потери ВСУ в Курской области составляют до 1610 военнослужащих, десятки единиц бронетехники, артиллерийские установки и системы залпового огня.