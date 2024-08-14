Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Ширина фронта в Курской области достигла 40 км, атаки идут 6 день, что известно прямо сейчас?

Обстановка в Курской области остается напряженн...

Подписаться в Telegram

Обстановка в Курской области остается напряженной. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов доложил Владимиру Путину о текущей ситуации в ходе видеосовещания.

По словам Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в приграничной зоне. Глубина проникновения противника составляет 12 км, ширина фронта — 40 км. Уже эвакуировано более 120 тысяч человек, планируется вывезти ещё около 60 тысяч. Сегодня принято решение об эвакуации жителей Беловского района в связи с усилением обстрелов.

Минобороны РФ сообщает, что украинские диверсионные группы предприняли серию атак на семь населённых пунктов Курской области, но все атаки были отражены благодаря слаженным действиям российских военных. В частности, были задействованы подразделения группировки войск "Север", армейская авиация, беспилотники и артиллерия.

С начала активных боевых действий в регионе противник потерял значительное количество живой силы и техники. Только за последние сутки уничтожены один танк, восемь БМП Bradley, 16 единиц бронетехники, 14 пикапов и другое вооружение. Общие потери ВСУ в Курской области составляют до 1610 военнослужащих, десятки единиц бронетехники, артиллерийские установки и системы залпового огня.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

Интересное в Казани

день назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

уничтожение ульев ос цена vjcrdf

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выпал снег

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

ремонт выдвижных ящиков комода в Москве

Новости Татарстана

10 часов назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

Новости Казани

5 часов назад

В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

Новости Казани

12 часов назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Казани

день назад

На Оренбургском тракте началась установка въездной 28-метровой стелы «Казань»

Новости Казани

день назад

Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу
Новости Казани
2 дня назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Заработная плата не прописана

Новости Татарстана

7 часов назад

Рамиль Муллин предложил объединить 3 города Татарстана

Новости Татарстана

9 часов назад

В РТ не хватает 2300 учителей

Новости Татарстана

11 часов назад

В Елабуге согласуют наряд Анны Плетневой из группы «Винтаж» перед выступлением

Новости Казани

11 часов назад

В Казани местные жители и власти обсудили будущее подземной галереи Баумана
Казань на 3 месте среди лучших городов для жизн...
Новости Казани
4 часа назад

Казань на 3 месте среди лучших городов для жизни школьников

Новости Татарстана

11 часов назад

Челнинец разбился насмерть при падении с высоты 7 этажа в Новом городе

Новости Татарстана

13 часов назад

Бывшего Минобра РТ Энгеля Фаттахова оставили в СИЗО до 21 сентября

Новости Казани

день назад

В казанском зоопарке родился Ярослав
Место для уютных разговоров: где можно позавтра...
Интересное в Казани
5 дней назад

Место для уютных разговоров: где можно позавтракать и выпить кофе с друзьями или семьей
В Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выст...
Новости Татарстана
8 часов назад

В Нижнекамске на День нефтяника 24 августа выступит «Моя Мишель»