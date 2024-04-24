Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: синоптики дали совсем нерадующий прогноз

Метеорологи опубликовали детальный прогноз погоды для мая в Центральной части страны, предсказывая месяц, наполненный температурными колебаниями и разнообразием осадков.

Эта информация поможет местным жителям лучше планировать свои дела, учитывая ожидаемые погодные условия.

Перемены температур в мае:

Начало месяца (1-6 мая) будет демонстрировать умеренные дневные температуры в районе +14...+16 градусов, тогда как ночные будут оставаться прохладными, около +10...+12 градусов.

На второй неделе (7-12 мая) температура поднимется, достигая днем +19...+21 градуса, а ночные показатели будут около +14 градусов.

К середине месяца ожидается снижение температуры до +14 градусов.

После 20 мая начнется новый подъем температуры, достигая приблизительно 20 выше нуля.

Под конец месяца (28-30 мая) температура взлетит до летних +24 градусов.

Ожидаемые осадки и солнечные дни:

Сильные дожди прогнозируются 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая, поэтому стоит подготовить зонтики.

Солнечные дни предвидятся 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24 и с 28 по 30 мая, предоставляя идеальные условия для наружных мероприятий.

Остальные дни будут характеризоваться переменной облачностью.

Май на территории центральной части страны обещает быть полным метеорологических изменений, от прохладных до жарких дней, с регулярными осадками. Этот точный прогноз позволяет гражданам эффективно организовывать своё время на открытом воздухе, а также готовиться к различным весенним погодным условиям.