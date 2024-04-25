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Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: синоптики дали расстраивающий прогноз

Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: синоптики дали расстраивающий прогноз

pokayadoma.ru

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Метеорологические службы предоставили детальный прогноз погоды на май в центральной части России, ожидая месяц с большими перепадами температур и различными видами осадков.

Эта информация будет полезна для жителей региона, чтобы лучше планировать свои действия с учетом предстоящей погоды.

  • Температурные колебания за месяц:

В начале месяца (1-6 мая) ожидается умеренная погода с дневными температурами от плюс 14 до плюс 16 градусов, а ночные температуры будут около +10...+12 градусов.

На второй неделе месяца (7-12 мая) температура поднимется до +19...+21 градуса днем и доходить до +14 градусов ночью.

К середине месяца прогнозируется понижение температуры до +14 градусов.

С 20 мая начнется новый рост температур, достигая приблизительно 20 градусов.

В конце месяца (28-30 мая) ожидается значительное тепло, с температурами до +24 градусов днем.

  • Ожидаемые осадки и солнечные периоды:

Дождливые дни запланированы на 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая, что требует готовности иметь под рукой зонтик.

Солнечные дни предвидятся 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24 и с 28 по 30 мая, предоставляя прекрасные возможности для активностей на свежем воздухе.

Дни с переменной облачностью будут преобладать в оставшиеся дни.

Май в центральной части страны будет насыщен погодными изменениями, предлагая от прохладных до жарких дней с регулярными осадками. Этот детальный прогноз позволит жителям региона более эффективно планировать свои активности на открытом воздухе, учитывая переменчивые погодные условия.

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