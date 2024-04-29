Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: прогноз расстроит россиян

С наступлением весны жители России с нетерпением ждут улучшения погоды. Май обещает быть переменчивым, сочетая прохладные и теплые периоды, что типично для этого времени года. По прогнозам метеорологов, температура воздуха достигнет своего максимума в конце месяца, особенно в 28-30 мая, когда столбик термометра может подняться до +24°C. Помимо теплых дней, ожидаются и прохладные периоды, например, 5, 6 и 14 мая, когда температура не превысит +14°C.

В мае будут и сильные дожди, ожидаемые в несколько дней месяца, а также ясные солнечные дни. Дни с переменной облачностью добавят непредсказуемости в погоду. Важно иметь точное представление о погоде не только для повседневной жизни, но и для сельского хозяйства и планирования мероприятий. Грамотное планирование и подготовка к майским погодным условиям помогут использовать благоприятные дни на максимум и минимизировать неудобства в дождливые периоды.