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Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: прогноз расстроит граждан России

Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: прогноз расстроит граждан России

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С каждым приходом весны жители России с нетерпением ожидают улучшения погоды. Ожидается, что май, последний месяц весны, будет переменчивым и разнообразным в центральной части страны.

По прогнозам метеорологов, май будет месяцем контрастов. Самые теплые дни, с температурой +24C, ожидаются в конце месяца, с 28 по 30 мая. Однако 5, 6 и 14 мая температура не превысит +14C, что довольно прохладно для данного периода.

В мае также ожидаются сильные дожди 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая. Солнечные дни запланированы на 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24 и в последние дни месяца. Переменчивая облачность добавит непредсказуемости в погодные условия месяца.

Понимание и учет прогнозов погоды важны для повседневной жизни и сельскохозяйственной деятельности, особенно во время посевных работ. Грамотное планирование событий и путешествий также зависит от актуальности прогнозов.

Поэтому подготовка к майской погоде поможет максимально использовать благоприятные дни и успешно справиться с дождливыми периодами.

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