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Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: озвучен расстраивающий россиян прогноз

Синоптики назвали самые холодные и теплые дни мая: озвучен расстраивающий россиян прогноз

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С наступлением весны жители России с нетерпением ожидают стабилизации погоды, и вот предварительный прогноз на май для центральной части страны обещает именно такой сценарий, с периодами теплых и прохладных дней.

Синоптики прогнозируют довольно переменчивую погоду на последний месяц весны, с моментами ясного неба и прогнозируемыми дождями.

Температурные колебания

В мае температура воздуха будет колебаться, достигая своего пика в конце месяца, 28-30 мая, когда столбик термометра может подняться до +24C. Эти дни будут самыми теплыми, что станет приятным завершением весны. Однако прохладные дни тоже ожидаются: 5, 6 и 14 мая температура не превысит +14C, что довольно холодно для этого времени года.

Осадки и ясные дни

Май выделяется своей переменчивостью не только по температуре, но и по осадкам. Сильные дожди запланированы на 1, 5, 9, 10, 12, 16, 19, 22 и 25 мая. В эти дни лучше быть готовым к влажной погоде и иметь под рукой зонт. В противовес дождливым дням, солнечная и ясная погода ожидается 11, 14, 15, 18, 21, 23, 24 и в конце месяца с 28 по 30 число.

Переменная облачность

На протяжении всего месяца также будут дни с переменной облачностью, которые приносят непредсказуемость в погодные условия. Это типично для весеннего периода, когда погода может быстро меняться.

Понимание погодных условий крайне важно не только для планирования повседневных дел, но и для сельского хозяйства, которое в этот период активно ведет посевные работы. Также стоит учитывать, что точный прогноз поможет жителям и гостям региона лучше спланировать свои мероприятия и возможные путешествия по области.

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