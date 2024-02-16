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Синоптики назвали дату прихода климатической весны: март будет аномальным

Синоптики назвали дату прихода климатической весны: март будет аномальным

Kandinsky

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Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время жителей многих регионов Российской Федерации ждут сюрпризы в виде изменений погоды.

Зима 2024 года сопровождалась резкими морозами и обильными снегопадами, которые непредсказуемо отразились на жителях России. Экстремальные погодные условия создали многочисленные сугробы, доставляя неудобства жителям разных регионов страны.

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил россиян о будущих экстремальных погодных явлениях. По его прогнозам, весна наступит раньше обычного. Поскольку температура будет выше нормы, последние месяцы зимы будут больше похожи на март.

Как сообщает Progorod76, метеорологи прогнозируют, что февраль и март будут необычайно теплыми, а 22 февраля может стать первым настоящим весенним днем в году.

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