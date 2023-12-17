Сильнейшая геомагнитная буря достигнет Земли 16 декабря: жуть начнется уже сегодня

На прошлой неделе солнце столкнулось с самой мощной вспышкой за последние шесть лет. Событие, отмеченное 14 декабря около 20 часов, поразило своей интенсивностью - сила вспышки составила x2.8.

Такие вспышки, принадлежащие x-классу, являются наиболее разрушительными и последний раз были зафиксированы в 2017 году. В результате этого события, ожидается, что произойдут сильные магнитные бури, которые могут оказывать влияние на людей, страдающих от метеочувствительности. Ближайшая такая буря прогнозируется на 17 декабря.