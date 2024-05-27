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Шикарное удобрение: под кусты малины в мае

Агроном Ксения Давыдова презентовала "Хибинам" удивительный метод удобрения кустов малины, который удивил многих садоводов.

pxhere.com

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В области сельского хозяйства каждый сезон приносит новые открытия и нестандартные методы увеличения урожая.

Агроном Ксения Давыдова презентовала "Хибинам" удивительный метод удобрения кустов малины, который удивил многих садоводов.

Согласно специалисту, для создания этого уникального удобрения понадобятся остатки картофельной очистки, обычно выбрасываемые на свалку. Однако после небольших изменений эти остатки могут стать ценным ресурсом для вашего сада.

Процесс превращения картофельной очистки в удобрение начинается с их тщательной обработки и высыхания в духовке. Затем они подвергаются переработке в блендере до состояния мелкой пыли.

Эта "мука" из остатков картофельной очистки станет вашим секретным оружием в борьбе за обильный урожай малины. Посыпая ею почву у корней кустов в мае, вы подготовите растения к будущему цветению и плодоношению.

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