Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Шикарное удобрение: нужно насыпать под кусты малины в июне

Каждому садоводу хочется видеть свои малиновые кусты здоровыми и плодоносящими. Июнь — идеальное время для внесения удобрений, которые помогут ускорить рост малины и улучшить качество ягод.

pokayadoma.ru

Подписаться в Telegram

Каждому садоводу хочется видеть свои малиновые кусты здоровыми и плодоносящими. Июнь — идеальное время для внесения удобрений, которые помогут ускорить рост малины и улучшить качество ягод.

  • Важность июня для ухода за малиной

Именно в этот месяц малина активно растет, цветет и начинает формировать плоды. Подкормка в это время помогает растениям развиваться и готовиться к обильному плодоношению.

  • Выбор удобрения для малины

Для июньской подкормки идеально подходит комплексное минеральное удобрение, включающее азот, фосфор и калий, которые играют ключевую роль в питании растений:

Азот (N) — способствует наращиванию зеленой массы, что крайне важно для роста растений в начале лета.

Фосфор (P) — укрепляет корневую систему, что непосредственно влияет на образование и созревание ягод.

Калий (K) — улучшает водный баланс растений и их устойчивость к различным болезням.

  • Процедура применения удобрений:

Под каждый куст вносится примерно 50-70 грамм выбранного удобрения.

Удобрение распределяется в приствольной зоне, на расстоянии 30-40 см от основания куста, чтобы избежать повреждения корней.

Обязательно обильный полив после подкормки для активации удобрения.

  • Органические альтернативы:

Для любителей органического земледелия хорошим выбором станет внесение компоста или перегноя, которые не только питают кусты, но и улучшают структуру почвы.

Внесение удобрений в июне способствует здоровому росту и обильному плодоношению малины. Независимо от выбора между минеральными и органическими удобрениями, главное — это своевременное и правильное применение. Ухаживайте за своими малиновыми кустами, и они отблагодарят вас щедрым урожаем вкусных и ароматных ягод.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Интересное в Казани

день назад

Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

заказать дезинсекцию от блох и клопов в москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Интересное в Казани

2 дня назад

Топ-5 рыбных блюд, которые обязательно надо попробовать этим летом

установка трекеров на авто в Санкт-Петербурге

Лонгриды

день назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене

Новости Казани

6 часов назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Новости Казани

день назад

Крупного бобра заметили на улицах Казани: видео

Новости Татарстана

день назад

Чистополь накрыл смог
Новости Татарстана
6 часов назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

3 часа назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Полезное

день назад

В июне Центробанк поднимет ключевую ставку. На сколько она вырастет?

Новости Татарстана

4 часа назад

СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат
Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня
Новости Казани
4 часа назад

Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня

Новости Татарстана

9 часов назад

31-летний житель Нижнекамска осужден за нападение на полицейского

Новости Казани

10 часов назад

В Казани велосипедист едва спровоцировал ДТП на Батарина. Что было

Новости Татарстана

10 часов назад

Трактор врезался в автобус №10 в Казани на Саид-Галеева
Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?