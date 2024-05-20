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Шикарное удобрение: насыпьте под кусты малины в мае

В сфере сельского хозяйства каждый сезон приносит инновации и новые подходы к повышению урожайности.

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В сфере сельского хозяйства каждый сезон приносит инновации и новые подходы к повышению урожайности.

Агроном Ксения Давыдова представила "Хибинам" особый метод удобрения кустов малины, который вызвал интерес у многих садоводов.

По мнению специалиста, для создания этого удивительного удобрения необходимы картофельные очистки, обычно выбрасываемые как мусор. Однако с небольшими изменениями эти остатки могут стать ценным ресурсом для вашего сада.

Процесс превращения картофельных очисток в удобрение начинается с их тщательной обработки и высыхания в духовке. Затем они перерабатываются в блендере до состояния мелкой пыли.

Эта "мука" из картофельных очисток станет вашим секретным оружием в достижении богатого урожая малины. Посыпая ею почву кустов в мае, вы подготовите растения к будущему цветению и плодоношению.

Не упустите возможность превратить стандартные картофельные очистки в эффективное удобрение, способствующее обильному урожаю ягод летом. Следуйте рекомендациям агронома и удивитесь результатам этого необычного эксперимента на своем участке!

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