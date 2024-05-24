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Шикарное удобрение: насыпьте под кусты малины в конце мая

Забытый секрет богатого урожая малины: удобрение из картофельных очисток.

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Забытый секрет богатого урожая малины: удобрение из картофельных очисток

Хотите собирать ведрами крупную и сладкую малину? Тогда не спешите отправлять картофельные очистки в мусор! Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась своим секретом приготовления эффективного и полностью бесплатного удобрения из этого доступного продукта.

Что нужно сделать?

  1. Сушим очистки: хорошо промытые картофельные очистки тщательно просушиваем в духовке до полного испарения влаги.
  2. Превращаем в порошок: сухие очистки измельчаем в блендере до состояния однородной пудры.


Готовую "картофельную муку" вносим в почву вокруг кустов малины в мае. Такая подкормка напитает растения полезными веществами и положительно скажется на их цветении и плодоношении.

Попробуйте этот простой и действенный способ, и вы будете приятно удивлены результатом! Вас ждет по-настоящему царский урожай малины.

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