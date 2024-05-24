Шикарное удобрение: насыпьте под кусты малины в конце мая

Забытый секрет богатого урожая малины: удобрение из картофельных очисток



Хотите собирать ведрами крупную и сладкую малину? Тогда не спешите отправлять картофельные очистки в мусор! Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась своим секретом приготовления эффективного и полностью бесплатного удобрения из этого доступного продукта.



Что нужно сделать?

Сушим очистки: хорошо промытые картофельные очистки тщательно просушиваем в духовке до полного испарения влаги. Превращаем в порошок: сухие очистки измельчаем в блендере до состояния однородной пудры.



Готовую "картофельную муку" вносим в почву вокруг кустов малины в мае. Такая подкормка напитает растения полезными веществами и положительно скажется на их цветении и плодоношении.



Попробуйте этот простой и действенный способ, и вы будете приятно удивлены результатом! Вас ждет по-настоящему царский урожай малины.