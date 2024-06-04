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Шикарное удобрение: насыпьте под кусты малины в июне

Июнь — ключевое время для ухода за малиной, если вы хотите получить богатый урожай вкусных и ароматных ягод. Правильное удобрение играет здесь не последнюю роль.

pokayadoma.ru

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Июнь — ключевое время для ухода за малиной, если вы хотите получить богатый урожай вкусных и ароматных ягод. Правильное удобрение играет здесь не последнюю роль.

От того, какие подкормки и когда вы вносите, зависит не только количество и качество урожая, но и здоровье растений в целом.

Для обильного плодоношения малины важно не только регулярно ухаживать за кустами, но и правильно их подкармливать. Июнь — это время, когда малина активно растет и готовится к цветению, а значит, нуждается в дополнительных питательных веществах.

Идеальное удобрение для малины в июне:

  • Компост и перегной:

На начало июня рекомендуется вносить под каждый куст малины около 5-10 литров хорошо перепревшего компоста или перегноя. Это поможет обогатить почву органикой, улучшить её структуру и водопроницаемость.

  • Комплексные минеральные удобрения:

Применение комплексных минеральных удобрений (содержащих азот, фосфор, калий) способствует более активному росту и развитию кустов. На один квадратный метр посадок вносите около 30-40 грамм таких удобрений.

  • Древесная зола:

Древесная зола является отличным источником калия и микроэлементов, критически необходимых для плодоношения малины. Вносите 200-300 г золы под каждый куст. Это также поможет отпугнуть некоторых вредителей.

  • Азотные подкормки:

Если листья малины выглядят бледными и слабыми, возможно, растениям не хватает азота. В этом случае можно внести аммиачную селитру или мочевину (10-15 г на куст).

Правильное внесение удобрений:

  • Перед внесением удобрений рекомендуется слегка разрыхлить почву вокруг кустов, чтобы питательные вещества лучше проникали к корням.
  • Все удобрения следует равномерно распределить в приствольном круге, не засыпая их непосредственно у ствола.

Уход за малиной в июне с правильной подкормкой обеспечит вам обильный урожай сладких и сочных ягод. Не забывайте также о поливе и защите растений от болезней и вредителей, чтобы ваши усилия были вознаграждены в полной мере. Следите за состоянием кустов и при первых признаках недостатка питательных веществ не откладывайте подкормку. Ваши малиновые кусты отблагодарят вас щедрым урожаем!

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