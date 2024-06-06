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Шикарное удобрение: насыпьте это под кусты малины в июне

Каждый садовод стремится получить обильный и здоровый урожай малины. Один из ключевых моментов ухода за этой культурой — правильное внесение удобрений. Июнь — идеальное время для подкормки малинников.

pokayadoma.ru

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Каждый садовод стремится получить обильный и здоровый урожай малины. Один из ключевых моментов ухода за этой культурой — правильное внесение удобрений. Июнь — идеальное время для подкормки малинников, чтобы стимулировать рост и плодоношение.

Рассмотрим эффективное удобрение, которое принесет вашим малиновым кустам пользу именно в этот период.

Почему именно июнь?

Июнь — время активного роста малины, когда растениям особенно нужны питательные вещества для формирования ягод. В этот период кусты уже отцвели, и начинается закладка плодов. Правильное удобрение поможет кустам не только сформировать крупные и сладкие ягоды, но и укрепиться перед предстоящими летними жарами.

Кофейная гуща — идеальное удобрение

Одним из эффективных и доступных удобрений для малины в июне является кофейная гущa. Этот органический материал богат азотом, который необходим для роста зеленой массы. Кофейная гуща также помогает улучшить структуру почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой, что особенно важно для корневой системы малины.

Как применять?

  1. Сбор гущи: Накопите достаточное количество использованной кофейной гущи. Обычно для одного куста достаточно 200-300 грамм.
  2. Подготовка почвы: Аккуратно рыхлите почву вокруг кустов, стараясь не повредить корни.
  3. Внесение удобрения: Равномерно распределите кофейную гущу в приствольных кругах малины, стараясь не класть слишком толстый слой, чтобы не вызвать застой влаги и не создать благоприятные условия для развития плесени.
  4. Полив: После внесения гущи обильно полейте кусты.

Дополнительные советы

Помимо кофейной гущи, в июне малине полезно вносить комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, которые способствуют лучшему плодоношению и повышают устойчивость кустов к болезням.

Использование кофейной гущи как удобрения — простой и экологически чистый способ поддержать здоровье и продуктивность ваших малиновых кустов. Этот метод не только способствует получению богатого урожая, но и помогает утилизировать органические отходы, тем самым внося свой вклад в защиту окружающей среды.

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