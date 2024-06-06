Шикарное удобрение: насыпьте это под кусты малины в июне
pokayadoma.ru
Каждый садовод стремится получить обильный и здоровый урожай малины. Один из ключевых моментов ухода за этой культурой — правильное внесение удобрений. Июнь — идеальное время для подкормки малинников, чтобы стимулировать рост и плодоношение.
Рассмотрим эффективное удобрение, которое принесет вашим малиновым кустам пользу именно в этот период.
Почему именно июнь?
Июнь — время активного роста малины, когда растениям особенно нужны питательные вещества для формирования ягод. В этот период кусты уже отцвели, и начинается закладка плодов. Правильное удобрение поможет кустам не только сформировать крупные и сладкие ягоды, но и укрепиться перед предстоящими летними жарами.
Кофейная гуща — идеальное удобрение
Одним из эффективных и доступных удобрений для малины в июне является кофейная гущa. Этот органический материал богат азотом, который необходим для роста зеленой массы. Кофейная гуща также помогает улучшить структуру почвы, делая её более рыхлой и воздухопроницаемой, что особенно важно для корневой системы малины.
Как применять?
- Сбор гущи: Накопите достаточное количество использованной кофейной гущи. Обычно для одного куста достаточно 200-300 грамм.
- Подготовка почвы: Аккуратно рыхлите почву вокруг кустов, стараясь не повредить корни.
- Внесение удобрения: Равномерно распределите кофейную гущу в приствольных кругах малины, стараясь не класть слишком толстый слой, чтобы не вызвать застой влаги и не создать благоприятные условия для развития плесени.
- Полив: После внесения гущи обильно полейте кусты.
Дополнительные советы
Помимо кофейной гущи, в июне малине полезно вносить комплексные минеральные удобрения, содержащие фосфор и калий, которые способствуют лучшему плодоношению и повышают устойчивость кустов к болезням.
Использование кофейной гущи как удобрения — простой и экологически чистый способ поддержать здоровье и продуктивность ваших малиновых кустов. Этот метод не только способствует получению богатого урожая, но и помогает утилизировать органические отходы, тем самым внося свой вклад в защиту окружающей среды.
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