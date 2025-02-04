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Сифилис не приговор: россиян с этим заболеванием хотят призывать в армию РФ

Министерство обороны Российской Федерации иници...

63.ru

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Министерство обороны Российской Федерации инициировало пересмотр медицинских норм, определяющих годность граждан к военной службе.

Согласно опубликованному проекту изменений, корректировке подлежат категории годности для призывников и контрактников, что может существенно повлиять на состав Вооружённых сил, сообщает RT.

Среди предложенных новшеств – изменение статуса граждан, страдающих сифилисом на ранних стадиях. Теперь лиц с «первичным, вторичным и скрытым сифилисом при замедленной негативации микрореакции преципитации» планируется относить к категории «годен с незначительными ограничениями» вместо прежней формулировки «ограниченно годен». Также предложено исключить норму, признававшую негодными к службе военнослужащих с поздним и врождённым сифилисом.

Дополнительно пересмотру подлежат категории годности для лиц с невротическими расстройствами, гипертонией, а также с дефектами костей черепа, возникшими в результате травм или хирургических вмешательств. В документе уточняется, что большая часть изменений затронет военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Предполагаемые корректировки могут оказать влияние на систему медицинского освидетельствования и требования к состоянию здоровья военных. Окончательное утверждение изменений остаётся за профильными ведомствами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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