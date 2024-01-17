Сидеть придется 10 лет: сотрудники некоторых компаний рискуют получить очень жесткое наказание

Появилась информация, что в настоящее время в Госдуме Российской Федерации на рассмотрении находится пакет законопроектов, подразумевающих ужесточения наказаний за определенные виды правонарушений, пишет KONKURENT.RU.

К нарушениям, за которые Правительство страны предполагает усилить и ужесточить меры наказания, относятся неправильное хранение, использование и «сливание» персональных данных граждан Российской Федерации.

На сегодняшний день за размещение и распространение личных данных россиян без их письменного согласия учреждениями и организациями законодательством в России предусмотрены штрафы: для сотрудников до 12 000 рублей, для компаний до 300 000 рублей.

Рассматриваемые законопроекты подразумевают сделать данные виды наказаний более жестокими и вместе с тем планирует ввести наказание в виде лишения свободы за утечку персональных данных граждан российского государства.

Согласно документу, наказание за вышеназванный вид правонарушений в виде штрафов могут стать равны от 3 до 15 млн рублей для организаций и учреждений, от 800 000 рублей до 2 млн для сотрудников и от 100 000 до 400 000 рублей для обычных граждан. Срок лишения свободы за противозаконный сбор, хранение и распространение персональных данных россиян планируется приравнять к десяти годам.