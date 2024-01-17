Новости России
· Ульяна Сенько

Сидеть придется 10 лет: сотрудники некоторых компаний рискуют получить очень жесткое наказание

Сидеть придется 10 лет: сотрудники некоторых компаний рискуют получить очень жесткое наказание

region15.ru

Подписаться в Telegram

Появилась информация, что в настоящее время в Госдуме Российской Федерации на рассмотрении находится пакет законопроектов, подразумевающих ужесточения наказаний за определенные виды правонарушений, пишет KONKURENT.RU.

К нарушениям, за которые Правительство страны предполагает усилить и ужесточить меры наказания, относятся неправильное хранение, использование и «сливание» персональных данных граждан Российской Федерации.

На сегодняшний день за размещение и распространение личных данных россиян без их письменного согласия учреждениями и организациями законодательством в России предусмотрены штрафы: для сотрудников до 12 000 рублей, для компаний до 300 000 рублей.

Рассматриваемые законопроекты подразумевают сделать данные виды наказаний более жестокими и вместе с тем планирует ввести наказание в виде лишения свободы за утечку персональных данных граждан российского государства.

Согласно документу, наказание за вышеназванный вид правонарушений в виде штрафов могут стать равны от 3 до 15 млн рублей для организаций и учреждений, от 800 000 рублей до 2 млн для сотрудников и от 100 000 до 400 000 рублей для обычных граждан. Срок лишения свободы за противозаконный сбор, хранение и распространение персональных данных россиян планируется приравнять к десяти годам.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

Бывший член ОПГ поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

уничтожение тараканов в реутов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане в 146 раз выросла заболеваемость корью

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казань прилетел ИЛ-62М, сделавший «разворот над Атлантикой»

индивидуальные занятия по хоккею для детей в Москве

Лонгриды

день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане более 10 грузовиков попали в массовое ДТП

Новости Татарстана

день назад

Десятки тысяч земель заберут у инвестфонда ради дороги

Лонгриды

9 часов назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани
Лонгриды
9 часов назад

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Оттепели отменяются: ждать ли аномальные морозы на Крещение в Казани

Новости Татарстана

9 часов назад

Форвард «Ак Барса» Дмитрий Яшкин завершил восстановление после травмы

Гид по скидкам Казани

день назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

Татарстанцам рассказали, как защитить себя от мошенников

Новости Татарстана

10 часов назад

Казанец выиграл 300 тысяч рублей с треком «Береги любовь» в шоу «Конфетка» на ТНТ

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани
Лонгриды
день назад

«30 минут искали гидранты»: что известно о масштабном пожаре в отеле «Астория» в Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

Бывший член ОПГ поделился впечатлениями о сериале «Слово пацана»

Новости Татарстана

11 часов назад

Прокуратура РТ запустила проверку после массового ДТП на трассе М-7

Новости Татарстана

11 часов назад

Хадиуллин: школьники не получат аттестат без регистрации в системе ГИА
“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?
Интересное в Казани
6 дней назад

“Чтобы инвестиции приносили доход, следуйте алгоритму”: почему стоит инвестировать в недвижимость?