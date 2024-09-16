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SHAMAN - всё: в Минкульте вынесли неприятное решение об отмене концертов певца

В Ставрополе концерт популярного исполнителя Яр...

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В Ставрополе концерт популярного исполнителя Ярослава Дронова, известного как Шаман, был отменен после того, как губернатор Владимир Владимиров провел опрос в социальных сетях, выясняя мнение жителей о проведении массовых мероприятий.

Опрос показал, что 81% участников не поддерживают идею празднования на фоне текущих обстоятельств.

Опрос и его последствия

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров инициировал опрос, предлагая жителям высказаться о форматах проведения праздников в регионе. Ответы были однозначными — большинство против любых массовых мероприятий. В ответ на это было принято решение отменить не только концерт Шамана, но и другие культурные события в крае.

Юридические аспекты и вопросы финансирования

Ситуация усложняется тем, что многие гонорары уже были выплачены. Согласно информации от издания «База», в контракте Дронова есть пункт, который освобождает его от возврата предоплаты, если отмена инициирована заказчиком. Таким образом, краевое Министерство культуры сталкивается с задачей не только отмены, но и переговоров о возврате средств.

Предыдущие прецеденты и мнение общества

Это не первый случай, когда выступления Шамана вызывают споры. Ранее депутат Государственной думы Нина Останина критиковала финансирование его концерта в Оренбургской области, что вызвало дискуссии о целесообразности расходования бюджетных средств в условиях экономических и социальных вызовов.

Реакция общественности и культурное значение

Отмена концерта ставит вопрос о влиянии публичного мнения на проведение культурных событий. В то время как некоторые жители поддерживают решение о запрете на массовые мероприятия, другие выражают недовольство потерей возможности культурного развития и развлечений.

Сложившаяся ситуация в Ставрополе подчеркивает необходимость баланса между безопасностью, культурным развитием и эффективным использованием бюджетных средств. Как разрешится конфликт вокруг концерта Шамана, будет иметь значение не только для местных жителей, но и для культурной политики в России в целом.

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